Grêmio assume gestão da Arena e prevê entrega do Olímpico em novembro

Clube detalha transição e aguarda apenas questões burocráticas, que envolvem a OAS e a Prefeitura, para a permuta do antigo estádio

O Grêmio detalhou os próximos passos da troca de gestão da Arena em uma entrevista coletiva nesta sexta-feira (31). A partir deste sábado (01/11), o clube assume oficialmente a operação do estádio. Por isso, o presidente Alberto Guerra e o vice Eduardo Magrisso explicaram que o foco agora é a entrega do antigo Estádio Olímpico. Segundo Magrisso, a expectativa é que a troca de chaves com a Karagounis (ligada à Caixa) e a OAS 26 ocorra ainda neste mês de novembro. Desse modo, este é o rito final da troca de imóveis. O Grêmio, aliás, nunca havia entregue o Olímpico porque não aceitava receber a Arena alienada. A construtora OAS usava o estádio como garantia em uma dívida com os bancos financiadores. Contudo, como o empresário Marcelo Marques adquiriu essa dívida, o estádio agora está livre. Dessa maneira, o Grêmio pode finalmente ceder o Olímpico e concluir a permuta de forma segura.

Grêmio está pronto para finalizar a troca Magrisso garantiu que o clube já contatou oficialmente as proprietárias do terreno (Olímpico) para realizar a permuta. “Sob a nossa perspectiva, nós temos que vencer apenas as questões burocráticas para marcar a data da assinatura”, garantiu o vice-presidente. No entanto, ele admitiu que eventuais dificuldades podem surgir. Na verdade, o principal entrave agora não é com o Grêmio, mas sim na relação das empresas com a Prefeitura de Porto Alegre, pois a OAS 26 ainda tem obras do entorno para entregar. Diante disso, Magrisso ressaltou que o Grêmio age como um “facilitador” no processo.