Goiás x Athletico: onde assistir, escalação e arbitragem

Equipes estão separadas por apenas por dois pontos na tabela e se enfrentam na Serrinha em um confronto direto na briga pelo acesso
Há quatro rodadas do final da Série B, Goiás e Athletico fazem um duelo direto na briga pelo acesso. A bola rola na Serrinha, em Goiânia, na tarde deste sábado (1º), às 16h, pela 35ª rodada da competição.

Afinal, o Esmeraldino abre o G4, na quarta colocação, com 55 pontos. O time goiano voltou à zona de acesso após vencer o Criciúma, fora de casa, na última rodada. Já o Furacão voltou a triunfar após quatro rodadas ao bater o Amazonas e está na sétima colocação, com 53 pontos.

Onde assistir

A partida terá transmissão pela Rede TV, na TV aberta, pela ESPN 4 e SportyNet, na TV fechada, no canal do YouTube do Desimpedidos e no sistema de streaming Disney+.

Como chega o Goiás

Embalado por uma importante vitória fora de casa, o Esmeraldino vai para mais um confronto direto na reta final da Série B. Para a partida, Fábio Carille poderá repetir a escalação que venceu em Santa Catarina. Entretanto, o treinador conta com o retorno do lateral Willean Lepo e pode mudar o esquema com três zagueiros.

Como chega o Athletico

Sem espaço para erros, o Furacão volta para Goiânia precisando voltar com o resultado positivo para se manter na briga pelo acesso. Para a partida, Odair Hellmann conta com os importantes retornos de Zapelli e Viveros, que estavam suspensos contra o Amazonas. Quem também está de volta é o lateral-esquerdo Esquivel, que se recuperou de uma lesão. Por outro lado, o treinador não conta com o meia Dudu, lesionado, e o atacante Alan Kardec, suspenso.

GOIÁS X ATHLETICO

Campeonato Brasileiro Série B – 35ª rodada
Data e horário: 01/11/2025 (sábado), às 16h (de Brasília)
Local: Estádio Hailé Pinheiro, Goiânia (GO)
GOIÁS: Tadeu; Willean Lepo, Lucas Ribeiro, Luiz Felipe e Lucas Lovat; Gonzalo Freitas, Juninho e Rafael Gava (Brayann); Welliton Matheus, Anselmo Ramon e Jajá. Técnico: Fábio Carille.
ATHLETICO: Santos, Terán, Aguirre e Arthur Dias; Benavídez, Felipinho (Leozinho), Patrick, Zapelli e Léo Derik; Julimar e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.
Árbitro: Anderson Daronco (SP)
Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Maira Mastella Moreira (RS)
VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

