Globo quebra recorde histórico com futebol e arrecada R$ 3 bilhões em acordos para 2026

Globo quebra recorde histórico com futebol e arrecada R$ 3 bilhões em acordos para 2026O valor é referente aos patrocínios da emissora para exibições do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil a partir da próxima edição
A Globo alcançou uma marca histórica no mercado publicitário esportivo com patrocínios ligados às transmissões do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil de 2026. Após fechar acordos com 16 marcas para exibições da TV aberta, por assinatura, Premiere e GeTV, a emissora garantiu R$ 3 bilhões em arrecadação somente com as parcerias.
A diretora de Negócios da emissora, Manzar Feres, celebrou a reposta do mercado à aposta do canal para novos formatos nesta temporada.
“Tivemos uma resposta extremamente positiva do mercado, com a renovação das cotas em um prazo muito curto. Isso reforça a confiança das marcas à proposta de valor do nosso projeto”, disse.
Veiculação multiplataforma
Já o SporTV, canal esportivo na TV por assinatura, as transmissões contarão com Ambev, Bradesco e RAM entre os patrocinadores confirmados. A Betano também garantiu presença com inserções no formato TOP.
A dobradinha Ambev e Bradesco se repetirá no serviço de pay-per-view Premiere. Além de ainda contar com Stellantis e Betano no portfólio de marcas.
O novo projeto digital esportivo da emissora, também o mais ousado, também entrou no plano comercial. A GeTV firmou contrato com marcas como 99Food, C6 Bank e as casas de apostas BET365 e Superbet.
Globo vê crescimento expressivo
A arrecadação de R$ 3 bilhões representa um lucro de R$ 500 milhões em comparação com 2025, quando registrou R$ 2,5 bilhões em receitas publicitárias com o futebol. Trata-se do maior valor já registrado pela empresa nesse segmento em toda sua história.
O salto expressivo ocorre no primeiro ciclo completo após a redistribuição dos direitos de transmissão do Brasileirão entre diferentes plataformas. Segundo dados internos da emissora, mais de 50 milhões de torcedores acompanharam os jogos exclusivamente pelas telas da Globo, número que não inclui audiência dos demais detentores de direitos.
