Globo quebra recorde histórico com futebol e arrecada R$ 3 bilhões em acordos para 2026

O valor é referente aos patrocínios da emissora para exibições do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil a partir da próxima edição

A Globo alcançou uma marca histórica no mercado publicitário esportivo com patrocínios ligados às transmissões do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil de 2026. Após fechar acordos com 16 marcas para exibições da TV aberta, por assinatura, Premiere e GeTV , a emissora garantiu R$ 3 bilhões em arrecadação somente com as parcerias.

A diretora de Negócios da emissora, Manzar Feres, celebrou a reposta do mercado à aposta do canal para novos formatos nesta temporada.

“Tivemos uma resposta extremamente positiva do mercado, com a renovação das cotas em um prazo muito curto. Isso reforça a confiança das marcas à proposta de valor do nosso projeto”, disse.

Veiculação multiplataforma

Já o SporTV, canal esportivo na TV por assinatura, as transmissões contarão com Ambev, Bradesco e RAM entre os patrocinadores confirmados. A Betano também garantiu presença com inserções no formato TOP.

A dobradinha Ambev e Bradesco se repetirá no serviço de pay-per-view Premiere. Além de ainda contar com Stellantis e Betano no portfólio de marcas.