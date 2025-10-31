Fluminense vai comprar o Maracanã? Entenda a situação

Estádio, que é administrado pelo Tricolor e também pelo Flamengo, tem chance de ir à leilão por decisão do Estado / Crédito: Jogada 10

O Governo do Estado do Rio de Janeiro anunciou que o Complexo e a Aldeia do Maracanã estão entre os bens públicos que tem a possibilidade de ser vendidos. A medida foi anunciada após reunião da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), na quarta-feira (22). De acordo com o colunista Lauro Jardim, do O Globo, o Fluminense demonstrou interesse em adquirir o estádio. No entanto, esse movimento foi do grupo de investidores que tem interesse na SAF do Tricolor. A direção, portanto, enxerga na compra uma oportunidade para consolidar um projeto de longo prazo e garantir estabilidade.

O movimento do Fluminense ganhou mais um componente no caso do Maracanã. Além disso, o clube das Laranjeiras pode se juntar ao Flamengo pela compra do histórico estádio. Ao “G1”, o deputado estadual Rodrigo Amorim revelou que o presidente rubro-negro se reuniu com o presidente da Alerj, Rodrigo Bacellar, para discutir o tema. A venda de imóveis públicos é uma opção para amortizar a dívida do Estado do Rio com a União. A possibilidade do Maracanã ir a leilão, contudo, ainda não é definitiva. O estádio está na lista pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa do Estado (Alerj). O parecer, contudo, ainda precisa ser aprovado pelo plenário da Casa. Caso a Alerj autorize o leilão, a própria Fla-Flu Serviços S.A. poderia ser habilitar. O objetivo é reduzir as dívidas do Estado. Os parlamentares estimam que a venda dos imóveis gere cerca de R$ 2 bilhões aos cofres públicos. A atual dívida do Rio com a União ultrapassa R$ 190 bilhões. Atual formato Atualmente, Flamengo e Fluminense possuem concessão de uso do Maracanã e do Maracanãzinho até 2044, enquanto o Parque Aquático Júlio Delamare e o antigo Estádio de Atletismo Célio de Barros continuam sob responsabilidade do estado.