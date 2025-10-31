Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fluminense faz “pacto” por melhora de desempenho fora de casa

Última vitória do Tricolor longe do Maracanã, pelo Brasileirão, aconteceu em setembro ainda sob o comando de Renato Gaúcho
“É jogo fora de casa”. Esta frase dá calafrios à torcida do Fluminense, que não vive grande aproveitamento longe de seus domínios. No próximo domingo (2), o Tricolor das Laranjeiras visita o Ceará, às 16h, no Castelão, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para tentar encerrar a temporada de forma positiva, o time se une e procura voltar a vencer longe do Maracanã em reta final de competição.

O última triunfo do Fluminense como visitante, aliás, aconteceu contra o Vitória por 1 a 0, no Barradão, ainda sob o comando técnico Renato Gaúcho, que pediu demissão após eliminação na Sul-Americana. Pelo Campeonato Brasileiro, o Tricolor acumula 15 jogos fora, com oito derrotas, quatro empates e apenas três vitórias.

A pior sequência aconteceu entre julho e agosto. Em cinco jogos, o o Tricolor perdeu três jogos e empatou dois. Diante dessa situação, o Fluminense tem terminar o ano de forma digna em jogos fora do Maracanã. O lateral Renê, autor do gol da vitória sobre o Ceará na última quarta-feira, quer uma constância do time como mandante e visitante. Além disso, revelou que os jogadores têm pacto para buscar sequência positiva.

“Temos um combinado. Temos time para entrar no G4, só precisamos manter a constância e parar de ter altos e baixos. Estamos fazendo bons jogos em casa. Criando muito e sofrendo pouco. Precisamos colocar em prática fora também”, afirmou Renê.

A “arrancada”, aliás, pode iniciar contra o Ceará, já que o Flu terá sequência bem complicada pela frente. Depois da equipe cearense, o time terá, portanto, Cruzeiro, Palmeiras e Grêmio nas últimas rodadas do Brasileirão fora de casa.

Fluminense na tabela

O Fluminense chegou aos 47 pontos, ultrapassou o Botafogo e assumiu a sexta colocação do Brasileiro. Em caso de novo triunfo, a equipe de Zubeldía, aliás, pode chegar à quinta posição se o Bahia não vencer o Bragantino nesta rodada. O Tricolor de Aço, afinal, tem 49 pontos.

