Fluminense faz “pacto” por melhora de desempenho fora de casa

Última vitória do Tricolor longe do Maracanã, pelo Brasileirão, aconteceu em setembro ainda sob o comando de Renato Gaúcho

O última triunfo do Fluminense como visitante, aliás, aconteceu contra o Vitória por 1 a 0, no Barradão, ainda sob o comando técnico Renato Gaúcho, que pediu demissão após eliminação na Sul-Americana. Pelo Campeonato Brasileiro, o Tricolor acumula 15 jogos fora, com oito derrotas, quatro empates e apenas três vitórias.

“É jogo fora de casa”. Esta frase dá calafrios à torcida do Fluminense , que não vive grande aproveitamento longe de seus domínios. No próximo domingo (2), o Tricolor das Laranjeiras visita o Ceará, às 16h, no Castelão, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para tentar encerrar a temporada de forma positiva, o time se une e procura voltar a vencer longe do Maracanã em reta final de competição.

A pior sequência aconteceu entre julho e agosto. Em cinco jogos, o o Tricolor perdeu três jogos e empatou dois. Diante dessa situação, o Fluminense tem terminar o ano de forma digna em jogos fora do Maracanã. O lateral Renê, autor do gol da vitória sobre o Ceará na última quarta-feira, quer uma constância do time como mandante e visitante. Além disso, revelou que os jogadores têm pacto para buscar sequência positiva.

“Temos um combinado. Temos time para entrar no G4, só precisamos manter a constância e parar de ter altos e baixos. Estamos fazendo bons jogos em casa. Criando muito e sofrendo pouco. Precisamos colocar em prática fora também”, afirmou Renê.

A “arrancada”, aliás, pode iniciar contra o Ceará, já que o Flu terá sequência bem complicada pela frente. Depois da equipe cearense, o time terá, portanto, Cruzeiro, Palmeiras e Grêmio nas últimas rodadas do Brasileirão fora de casa.

Fluminense na tabela

O Fluminense chegou aos 47 pontos, ultrapassou o Botafogo e assumiu a sexta colocação do Brasileiro. Em caso de novo triunfo, a equipe de Zubeldía, aliás, pode chegar à quinta posição se o Bahia não vencer o Bragantino nesta rodada. O Tricolor de Aço, afinal, tem 49 pontos.