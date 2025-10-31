Flamengo x Sport: onde assistir, escalações e arbitragem

Duelo de rubro-negros ocorre neste sábado (1º/11), no Maracanã, pelo Brasileirão; será o primeiro jogo do Fla após classificação na Libertadores / Crédito: Jogada 10

Após a épica classificação à sua quinta final de Libertadores, o Flamengo se volta para o Brasileirão, onde enfrenta o Sport, neste sábado (1º/11), pela abertura da 31ª rodada. Será o reencontro do time com a torcida no Maracanã após a batalha em Avellaneda, que classificou o rubro-negro para a decisão da Liberta. A bola rola às 21h (de Brasília), então é hora de sabermos como chegam as equipes – que ainda em novembro voltam a se enfrentar por partida atrasada – para esta jornada pela liga nacional. Onde assistir O jogo terá transmissão do SporTV pela TV fechada e do Premiere no sistema de Pay-per-view.

LEIA MAIS: Vaga na final da Libertadores pressiona diretoria do Flamengo por valorização de Filipe Luís Como chega o Flamengo O momento do Flamengo é de lua de mel com a torcida. Afinal, o time deu demonstração de grande raça ao superar a adversidade de jogar com um a menos por boa parte do segundo tempo contra o Racing (ARG), na Argentina, para sair classificado à final da Libertadores. E, após o jogo, o próprio técnico Filipe Luís pediu para o torcedor comparecer ao Maracanã neste sábado. A tendência, então, é que haja casa cheia, já que mais de 50 mil ingressos já foram comercializados. Para o duelo, o treinador segue sem contar com Pedro e Cebolinha, lesionados. Pulgar e Carrascal, que cumpriram suspensão na derrota por 1 a 0 para o Fortaleza, podem atuar – a exemplo do que ocorreu contra o Racing. No entanto, por controle de carga, é possível que Filipinho traga novas mudanças na equipe. Em segundo, com 61 pontos, o Flamengo visa dormir na liderança do Brasileirão em caso de vitória. Afinal, o Palmeiras surge na ponta, com 62 pontos, mas só atua no domingo (2/11), contra o Juventude, em Caxias do Sul.

Como chega o Sport Praticamente rebaixado, o Sport chega na última posição – com 99% de chance de queda -, com 17 pontos. Assim, só pode chegar a 44, já se encontrando desconfortáveis 15 pontos atrás do Santos, primeiro time fora do Z4. E, para buscar sua terceira vitória na competição, o Leão terá um novo comandante à beira do gramado. Afinal, Daniel Paulista perdeu o cargo de treinador após a derrota em casa por 2 a 1 para o Mirassol, no último sábado (25/10). Dessa forma, o auxiliar César Lucena estreará de maneira interina no comando do time pernambucano, enquanto a diretoria negocia um novo nome para técnico.

Lucena, aliás, conta com desfalques. O atacante Matheusinho, expulso contra o Mirassol, cumpre suspensão, enquanto o volante Zé Lucas está com a Seleção sub-17 na disputa do Mundial da categoria, no Catar. O também volante Rivera é dúvida após não jogar contra o Mirassol por lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Além disso, Lucas Lima se recupera de um edema no adutor da coxa direita. Ambos não têm participação definida, mas podem atuar, visto que viajaram com a delegação ao Rio de Janeiro. Já Rafael Thyere virou desfalque de última hora por conta de uma lesão, seguindo no Recife. João Silva deve entrar em sua vaga. FLAMENGO x SPORT Campeonato Brasileiro – 31ª rodada

Data e horário: 1º/11/2025 (sábado), às 21h (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

FLAMENGO: Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Saúl (Pulgar), De la Cruz e de Arrascaeta; Samuel Lino, Carrascal e Plata. Técnico: Filipe Luís.

SPORT: Gabriel Vasconcelos; Aderlan, João Silva, Ramon Menezes e Luan Cândido; Pedro Augusto, Sérgio Oliveira (Rivera) e Lucas Lima; Romarinho, Barletta e Derik Lacerda . Técnico: César Lucena.

Árbitro: Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)

Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Márcio Gleidson Correia Dias (PA)

VAR: Rafael Traci (SC)

Onde assistir: SporTV e Premiere