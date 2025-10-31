Flamengo terá mudanças contra o Sport por desgaste da Libertadores

Flamengo terá mudanças contra o Sport por desgaste da LibertadoresFilipe Luís deve poupar Léo Ortiz e Jorginho, que saíram com dores da semifinal; Pedro e Cebolinha seguem fora
O Flamengo vira a chave de volta para o Brasileirão após garantir a vaga na final da Libertadores. Neste sábado (01/11), o time enfrenta o Sport, às 21h, no Maracanã, pela 31ª rodada. No entanto, o técnico Filipe Luís terá de promover mudanças. Por causa do desgaste físico da semifinal contra o Racing, alguns titulares devem descansar. As primeiras trocas, aliás, devem ocorrer na defesa. Léo Ortiz, que jogou no sacrifício na Argentina com dores no tornozelo, provavelmente não será opção. Além dele, Alex Sandro, que vem de longa sequência, também pode dar lugar a Ayrton Lucas.
O meio-campo também terá baixas importantes. Jorginho, por exemplo, sentiu um desconforto na posterior da coxa contra o Racing e precisou de substituição. Apesar de não haver lesão, o departamento médico vetou o jogador da partida no Maracanã. Dessa maneira, Saúl deve ganhar uma oportunidade entre os titulares. Paralelamente, Carrascal e Pulgar retornam de suspensão. Contudo, o chileno também pode ganhar um descanso devido ao desgaste acumulado.
Ataque do Flamengo com mudanças
O ataque, por sua vez, é o setor que gera mais dúvidas. Afinal, Pedro segue fora, tratando a fratura no antebraço. Com isso, o treinador deve dar uma nova chance a Samuel Lino no comando de ataque. Everton Cebolinha é outro desfalque certo. O jogador ainda se recupera de uma lesão no quadril e continua entregue ao departamento médico.
Portanto, um provável Flamengo para o confronto tem: Rossi; Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayton Lucas; Saúl (Pulgar), De la Cruz e Arrascaeta; Lino, Plata e Carrascal.
A partida é crucial para as pretensões rubro-negras no Brasileirão. O Flamengo é o segundo colocado, com 61 pontos, enquanto o líder Palmeiras tem 62. O Sport, por outro lado, vive uma situação delicada e ocupa a última posição, com 17 pontos.