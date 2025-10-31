Flamengo terá mudanças contra o Sport por desgaste da Libertadores

O Flamengo vira a chave de volta para o Brasileirão após garantir a vaga na final da Libertadores. Neste sábado (01/11), o time enfrenta o Sport, às 21h, no Maracanã, pela 31ª rodada. No entanto, o técnico Filipe Luís terá de promover mudanças. Por causa do desgaste físico da semifinal contra o Racing, alguns titulares devem descansar. As primeiras trocas, aliás, devem ocorrer na defesa. Léo Ortiz, que jogou no sacrifício na Argentina com dores no tornozelo, provavelmente não será opção. Além dele, Alex Sandro, que vem de longa sequência, também pode dar lugar a Ayrton Lucas.

O meio-campo também terá baixas importantes. Jorginho, por exemplo, sentiu um desconforto na posterior da coxa contra o Racing e precisou de substituição. Apesar de não haver lesão, o departamento médico vetou o jogador da partida no Maracanã. Dessa maneira, Saúl deve ganhar uma oportunidade entre os titulares. Paralelamente, Carrascal e Pulgar retornam de suspensão. Contudo, o chileno também pode ganhar um descanso devido ao desgaste acumulado.