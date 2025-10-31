Flamengo bate recorde de receita e atinge R$ 1,5 bilhão

Ao todo, o Flamengo pagou R$ 195,1 milhões pela contratação de Samuel Lino. Contudo, o valor foi dividido em R$ 183,16 milhões pelos direitos federativos e luvas e R$ 11,9 milhões em intermediação. Já Carrascal, por sua vez, custou R$ 107 milhões, sendo R$ 94,2 milhões em direitos e R$ 12,8 milhões de intermediação.

O Flamengo divulgou nesta sexta-feira (31) o demonstrativo financeiro do terceiro trimestre de 2025. Assim, o documentou apontou receita recorde, no valor de R$ 1,56 bilhão. Além disso, o Rubro-Negro também destrinchou os gastos com contratações, com destaque para Samuel Lino, a contratação mais cara da história do clube.

Por outro lado, o Flamengo arrecadou R$ 511 milhões com vendas de atletas. Dessa forma, houve um aumento de 427% em relação ao ano anterior. Assim, o Rubro-Negro estabeleceu um novo recorde para a receita anual de um clube brasileiro faltando três meses para o fim do ano: R$ 1,56 bilhão, um aumento de 27% em relação ao mesmo período de 2024.

Além disso, a receita do Mundial de Clubes também teve influência no saldo positivo. Afinal, o Rubro-Negro embolsou R$ 173,9 milhões com a participação na competição organizada pela Fifa. Finalista da Libertadores, o Rubro-Negro já arrecadou R$ 50,2 milhões em premiação e pode terminar com R$ 128,8 milhões em caso de título.

