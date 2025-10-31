Ferroviária x Criciúma, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Na luta contra o Z4, Ferrinha recebe o Tigre, que joga a vida para se aproximar do G4

Nesta sexta-feira (31), a 35ª rodada da Série B do Brasileirão apresenta um confronto de opostos. A Ferroviária recebe o Criciúma às 21h35 (horário de Brasília), na Fonte Luminosa. A partida coloca frente a frente uma equipe da casa que luta desesperadamente contra o rebaixamento e um visitante que sonha em entrar no G4.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, acompanha a partida, ao vivo, a partir de 20h, com um trio infernal de craques. Pedro Casagrande já avisou em suas redes sociais que narra o prélio. Eduardo Gimenez comenta o melhor e o pior do que acontece no embate. Por fim, Vanderlei Lima brilha na reportagem.