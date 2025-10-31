Ferj apresenta novidades do VAR no Carioca e sugere “desafio de técnicos”

Clubes, que vão participar da competição em 2026, se reúnem com a entidade para definir novas diretrizes do uso da tecnologia / Crédito: Jogada 10

O VAR do Campeonato Carioca terá novidades a partir de 2026. A Ferj se reuniu com os representantes dos clubes, nesta sexta-feira (31), para debater os parâmetros do sistema para a próxima edição da torneio. O principal objetivo é padronizar os critérios. Além disso, a entidade quer assegurar que o árbitro de vídeo aponte erros claros ou incidentes graves. “VAR é para ser acessório, e não mandar no jogo”, sintetizou Rubinho sobre as expectativas para o estadual.

Para conhecer as novas diretrizes do VAR, o diretor de futebol do Vasco, Admar Lopes, o coordenador de futebol do Botafogo, Joel Carli, o diretor de Relações Institucionais do Flamengo, Dekko Roisman e o diretor de Relações Institucionais do Fluminense, Marcelo Penha, estiveram presentes no encontro nesta tarde. Dos 12 clubes que participarão somente Volta Redonda e Portuguesa-RJ não mandaram representantes. Novidades do VAR no Carioca: – Lances polêmicos de repercussão terão vídeos do VAR divulgados 48 horas após os jogos;

– O árbitro vai indicar (com um gesto) que o tempo foi paralisado para análise do VAR;

– VAR não poderá debater lance quando o árbitro chegar ao vídeo;

– Proibida a liberação no telão antes da decisão final do árbitro. Desafio dos treinadores Na reunião, a Ferj e os clubes discutiram a possibilidade de implantação do recurso do ‘desafio’. Esta, os treinadores das equipes poderão solicitar revisão de determinado lance em contestação à decisão ou omissão do árbitro. No entanto, os clubes, à princípio, não aprovaram a novidade por entenderem que pode atrapalhar a dinâmica da partida. O tema ainda vai passar por mais debates. Após longa discussão sobre o tema, a decisão, portanto, é de aguardar possível autorização da Fifa para poder decidir se o Carioca vai adotar a prática.