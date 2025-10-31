Ferj apresenta novidades do VAR no Carioca e sugere “desafio de técnicos”Clubes, que vão participar da competição em 2026, se reúnem com a entidade para definir novas diretrizes do uso da tecnologia
O VAR do Campeonato Carioca terá novidades a partir de 2026. A Ferj se reuniu com os representantes dos clubes, nesta sexta-feira (31), para debater os parâmetros do sistema para a próxima edição da torneio. O principal objetivo é padronizar os critérios. Além disso, a entidade quer assegurar que o árbitro de vídeo aponte erros claros ou incidentes graves.
“VAR é para ser acessório, e não mandar no jogo”, sintetizou Rubinho sobre as expectativas para o estadual.
Para conhecer as novas diretrizes do VAR, o diretor de futebol do Vasco, Admar Lopes, o coordenador de futebol do Botafogo, Joel Carli, o diretor de Relações Institucionais do Flamengo, Dekko Roisman e o diretor de Relações Institucionais do Fluminense, Marcelo Penha, estiveram presentes no encontro nesta tarde. Dos 12 clubes que participarão somente Volta Redonda e Portuguesa-RJ não mandaram representantes.
Novidades do VAR no Carioca:
– Lances polêmicos de repercussão terão vídeos do VAR divulgados 48 horas após os jogos;
– O árbitro vai indicar (com um gesto) que o tempo foi paralisado para análise do VAR;
– VAR não poderá debater lance quando o árbitro chegar ao vídeo;
– Proibida a liberação no telão antes da decisão final do árbitro.
Desafio dos treinadores
Na reunião, a Ferj e os clubes discutiram a possibilidade de implantação do recurso do ‘desafio’. Esta, os treinadores das equipes poderão solicitar revisão de determinado lance em contestação à decisão ou omissão do árbitro. No entanto, os clubes, à princípio, não aprovaram a novidade por entenderem que pode atrapalhar a dinâmica da partida. O tema ainda vai passar por mais debates.
Após longa discussão sobre o tema, a decisão, portanto, é de aguardar possível autorização da Fifa para poder decidir se o Carioca vai adotar a prática.
Quando a competição inicia?
O Campeonato Carioca, aliás, inicia no dia 21 de janeiro de 2026 e terá menos datas no calendário dos clubes. Serão seis rodadas na fase de grupos e mata-mata em quatro outras datas. Os quatro melhores de cada grupo seguem para quartas de final e semifinal, com jogos de ida e volta. A decisão, entretanto, será em jogo único no dia 15 de março. Por fim, os quatro perdedores das quartas de final disputam a Taça Rio.
