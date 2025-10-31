Federação argentina vende naming rights do campeonato nacional

Acordo com gigante do mercado de e-commerce tem validade até o fim de 2027

Em evento que aconteceu na sede da Associação do Futebol Argentino (AFA), foi oficializado o acordo entre a entidade e o Mercado Livre, gigante do e-commerce que surgiu, justamente, no país vizinho. Com isso, a nova nomenclatura será Torneo Mercado Libre.

A principal competição entre clubes da Argentina (Campeonato Argentino), a partir de 2026, terá um novo nome. Entretanto, não se trata de mais uma mudança de regulamento, algo corriqueiro no país, mas sim a venda dos naming rights da competição.

Não há maiores informações sobre qual o valor desembolsado pela multinacional para fechar negócio. Oficialmente, se divulgou apenas a longevidade do vínculo, previsto para durar entre as temporadas de 2026 e 2027.

Apesar da duração ser de dois anos, a presença da companhia vai ser diluída ao longo de quatro edições do Argentino. Isso porque, diferente do que ocorre no Brasil, por exemplo, existem dois campeões nacionais por ano (Apertura e Clausura) no atual formato do torneio.



De acordo com Juan Lavista, vice-presidente de marketing e comercio do Mercado Livre, o intuito do acordo é ter ainda mais proximidade com o público do seu país de origem. Algo que, até então, se limitava as inserções em outros esportes ou em aparições em instâncias continentais, casos de Libertadores e Sul-Americana.

“É evidente que o futebol é o esporte mais popular e com maior alcance na Argentina. Já participávamos de outros torneios, mas faltava uma presença diária mais forte. Estávamos presentes na Copa Libertadores e na Copa Sul-Americana, mas queríamos nos conectar com todos os argentinos”, detalhou o executivo.