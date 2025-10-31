Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Estrela da classificação, Allan revela como ficou sabendo que seria titular pelo Palmeiras

Estrela da classificação, Allan revela como ficou sabendo que seria titular pelo Palmeiras

Meia foi uma das apostas de Abel Ferreira para a semifinal e conseguiu ser um dos grandes destaques da noite mágica no Allianz Parque
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Palmeiras conseguiu a tão sonhada noite mágica pela semifinal da Libertadores. Nesta quinta-feira (30), o Verdão goleou a LDU por 4 a 0, reverteu a situação complicada no confronto e carimbou sua vaga de decisão do torneio continental.

Uma das grandes novidades de Abel Ferreira para a partida foi Allan. O meia veio como uma aposta pela direita e fez uma grande partida. O camisa 40 deu uma assistência e sofreu o pênalti do quarto gol. O jogador descreveu como recebeu a notícia de que iria jogar e como se preparou para a decisão.

“Fiquei sabendo depois do último treino. Logo já bateu uma ansiedade, um nervosismo. Mas o Abel conversa bastante com a gente, para deixar o jogo leve, para a gente saber o que vai fazer. Era isso, hoje era tudo ou nada. A gente sabia que a torcida ia incendia o Allianz Parque e, com o nosso bom trabalho, e o apoio da torcida, a gente sabia que ia ter uma noite mágica”, destacou, em entrevista à ESPN.

Por fim, Allan festejou demais a classificação do Palmeiras junto com a torcida e sabe da felicidade que proporciona para a massa alviverde.

“Com certeza uma noite mágica, com essa torcida maravilhosa. Feliz demais de estar proporcionando essa felicidade para a nossa torcida”, exaltou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Palmeiras

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar