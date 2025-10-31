Escalação do Vasco: Rayan volta contra o São Paulo; veja quem sai do time

Escalação do Vasco: Rayan volta contra o São Paulo; veja quem sai do timeJoia vascaína, o atacante está recuperado de um edema na coxa direita e está confirmado na partida de domingo, em São Januário
O Vasco terá uma mudança para enfrentar o São Paulo, domingo (2), às 20h30 (de Brasília), em São Januário, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Rayan volta ao time após se recuperar de um edema na coxa direita. O problema muscular o tirou da partida contra o Red Bull Bragantino, vencida pelo Cruz-Maltino por 3 a 0.
Com o retorno de Rayan, Vegetti volta ao banco de reservas, mesmo marcando dois gols no último domingo. O Pirata encerrou uma seca de oito jogos sem marcar, a pior desde que chegou ao Vasco, recuperou o prestígio, mas não o suficiente para reconquistar a titularidade.
Isso porque Vegetti não briga por posição com Rayan, mas sim com Andrés Gómez. O colombiano foi quem entrou no time no lugar do Pirata. Com isso, Rayan passou a ser a referência no comando de ataque, dando mais velocidade e mobilidade ao ataque do Vasco. Dessa forma, o Vasco venceu Vitória, Fortaleza e Fluminense.
A provável escalação do Vasco tem Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Tchê Tchê e Coutinho; Andrés Gómez, Nuno Moreira e Rayan. O Cruz-Maltino é o oitavo lugar no Brasileirão, com 42 pontos, cinco a menos que o Botafogo, que é o sétimo, que dá vaga para a Copa Libertadores do ano que vem. O técnico Fernando Diniz ainda comanda mais um treino neste sábado, no CT Moacyr Barbosa, o último antes do jogo com o São Paulo.