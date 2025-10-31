Emocionado, Abel descreve sentimento com a classificação do Palmeiras: “Alívio”

Treinador conseguiu sua maior virada no comando do clube no dia em que completou cinco anos de trabalho pelo Alviverde / Crédito: Jogada 10

Na noite em que completou cinco anos no comando do Palmeiras, o técnico Abel Ferreira viveu uma das suas grandes partidas pelo Alviverde. Nesta quinta-feira (30), o Verdão goleou a LDU por 4 a 0 e se classificou para a final da Libertadores, a terceira com o português na beira do gramado. Na visão do treinador, a maior virada pelo clube veio após uma grande partida tática e mental. Abel destacou que os jogadores conseguiram cumprir bem tudo que foi pedido, além da noite mágica ser fruto do trabalho de todo o elenco.

“Acho que foi um jogo tático e mental. Um jogo em que tínhamos que estar muito focados naquilo que nós podíamos, naquilo que eram as tarefas dos jogadores. Foram coisas que lá não conseguimos fazer. Esperávamos por uma noite mágica, uma noite em que os nossos jogadores estivessem inspirados, estivessem todos preparados para entrar”, destacou. Emoção com a classificação No final da partida, uma cena incomum. O treinador caiu sozinho no gramado e chorou bastante. Outra vez emocionado, Abel explicou que sente muito o peso das responsabilidades do comando da equipe, além do sentimento familiar que possui, como a saudade de sua filha que mora em Portugal. “Eu ainda não consigo desfrutar das vitórias. Penso que tenho que todos os dias tenho que provar do lugar que mereço. Eu tenho que provar todos os dias a mim mesmo, ao meu grupo de trabalho, aos meus jogadores que sou bom o suficiente para estar no cargo onde estou. Quando acabou o jogo foi um sentimento de alívio, agradecer às pessoas que estão comigo. Eu queria muito abraçar minha filha que não está comigo agora, está em Portugal. Vocês brasileiros são muito família e eu também sou. Eu chorei, estou chorando agora, porque é um alívio”, ressaltou. Aposta em Allan Uma das apostas de Abel Ferreira para virar o resultado foi a entrada de Allan no time titular. No fim, o português conseguiu acertar na alteração e o meia fez um grande jogo. O treinador comentou sobre o olhar especial que possui com o jovem atleta e revelou uma conversa com o diretor de futebol do Palmeiras, Anderson Barros, para aumentar o salário do camisa 40.

“Fico muito feliz, porque o Allan era um menino que praticamente não jogava no Sub-20 e nós tivemos a possibilidade de treinar com ele. Eu falei para o Barros que esse moleque não podia sair do Palmeiras. É um moleque que pode fazer a função de 8, pode fazer a função de ponta, que tem um arranque absurdo. Peço para vocês me ajudarem, porque aqui vocês constroem e destroem muito rápido. Eu falei há dois, três dias, perguntei quanto era o salário dele, porque não sabia, porventura é um dos que menos ganha na equipe principal. Falei com o Barros, porque ele deveria ser reconhecido muito antes deste jogo”, enfatizou. Apoio interno Além da força que veio da arquibancada, uma marca da classificação alviverde foi a ligação com os funcionários da Academia de Futebol. Abel definiu que o clima dentro do centro de treinamentos é como se fosse de uma família e que todos são bem tratados por lá. “Se vocês vissem os funcionários vestidos com a camisa, para dar força e energia para a equipe. Quando viemos treinar aqui ontem, todos com cartazes. Posso dizer que dentro do CT é uma verdadeira família, vocês já me viram chorar na frente deles. A minha mãe não vai ficar chateada se eu disser isso, mas tratam a mim e a todos muito bem”, pontuou.