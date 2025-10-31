Dudu e Bernard crescem com Sampaoli na reta final da temporada do Atlético

Dupla foi decisiva nas duas partidas da semifinal da Copa Sul-Americana diante do Independiente del Valle / Crédito: Jogada 10

Com pouco brilho antes da chegada de Jorge Sampaoli, Dudu e Bernard renasceram no Atlético nos últimos jogos e viraram peças fundamentais no time. A dupla foi decisiva para a classificação à final da Sul-Americana nos duelos contra o Independiente Del Valle.

Dudu foi um dos grandes nomes da semifinal. Afinal, marcou o gol nos acréscimos na altitude do Equador, no empate em 1 a 1. De quebra, no jogo da volta na Arena MRV, contribuiu com duas assistências. Vale destacar que estas são as únicas contribuições em gol do atacante em 16 jogos pelo Atlético. Dessa maneira, Sampaoli citou o trabalho feito pela comissão técnica para que Dudu voltasse a ser protagonista, principalmente na parte física. Em seguida, destacou o crescimento que o jogador teve em campo. “A comissão técnica tem um bom nível e ajudou muito no aspecto físico ao Dudu, particularmente, porque a verdade é que estava muito desmoralizado, inclusive sem a capacidade de repetir muitos esforços. Hoje, para nós, é um jogador que termina o jogo”, afirmou o treinador argentino. Dudu também elogiou Sampaoli, além de enaltecer o antecessor Cuca, que o indicou para a diretoria após sua saída do Cruzeiro.

“Eu acho que (papel) dele (Sampaoli) também, mas a comissão técnica do Cuca também me dava muita moral. Acho que foi o grande responsável para eu vir para o Galo. Acho que a equipe está de parabéns pela semifinal que fez, agora é focar no Campeonato Brasileiro, porque a gente sabe que a final é só daqui 20 dias e a gente tem que se preparar bem”, disse o atacante. Bernard também ganha elogios de Sampaoli Outro nome que cresceu sob o comando de Sampaoli foi Bernard, autor do segundo gol contra o Del Valle, após passe de Dudu. O comandante argentino também falou sobre o jogador, que retornou ao Galo no meio do ano passado e, apenas agora, tem conseguido boas atuações em sequência. “Bernard, para mim, hoje, é um dos melhores jogadores do time. Ele aproveita muito a vantagem posicional, tem uma grande qualidade. Chegou ao gol muitas vezes, deu assistências, está em um bom momento. Estou feliz por ele, porque é um grande garoto, e ele merece”.