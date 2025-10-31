Do Tottenham à arte contemporânea: ex-goleiro deixa “estereótipo do futebol” por produções

Do Tottenham à arte contemporânea: ex-goleiro deixa “estereótipo do futebol” por produçõesEx-jogador se interessa e se dedica a diversas frentes artísticas, impulsionadas pelo "sufocamento" causado pela rotina esportiva
O ex-goleiro do Tottenham Alfie Whiteman decidiu encerrar sua trajetória no futebol profissional aos 27 anos para seguir novos rumos. Após defender o clube londrino por mais de uma década, ele agora se dedica à fotografia e produção audiovisual como profissão.
Alfie revelou que decidiu mudar de ares quando sentiu-se aprisionado pela rotina e cultura restritiva do esporte de alto rendimento.
“Assinei com o Tottenham aos 10 anos e deixei a escola aos 16. Aos 18, percebi que não me sentia feliz. A vida era treinar, estudar e jogar videogame. Parecia que o mundo se resumia isso”, afirmou em entrevista ao portal The Athletic.
Whiteman integrou a base do Tottenham desde a infância, passou por categorias superiores e chegou a atuar pelo time principal em 2020. Sua estreia ocorreu sob o comando de José Mourinho, pela Liga Europa. Contudo, apesar da longevidade no elenco, somou apenas uma atuação oficial em campo.
Rotina estagnada
O goleiro passou, no decorrer de sua trajetória, por experiências pontuais que o levaram ao esgotamento. Em seu empréstimo ao clube sueco Degerfors, Alfie começou a refletir sobre os limites da carreira esportiva e descobriu novas áreas de interesse. Entre elas, fotografia, arte contemporânea e cinema.
Segundo o ex-jogador, o futebol profissional oferece uma estrutura padronizada que, muitas vezes, sufoca a individualidade dos atletas.
“O futebol é um ambiente muito restrito. Todos acabam se tornando reflexos uns dos outros”, declarou.
Saída do Tottenham e propostas
Após deixar o Tottenham em 2024, Whiteman recusou propostas de clubes da League One e do Championship. Preferiu investir tempo e energia no desenvolvimento artístico, abrindo mão da estabilidade financeira que a continuidade no esporte poderia proporcionar.
Atualmente, o ex-goleiro trabalha na produtora Somesuch, sediada em Londres e com atuação também nos Estados Unidos. A empresa é reconhecida por colaborar com marcas globais e artistas de renome. Whiteman já participou de projetos envolvendo a Nike e o rapper britânico Central Cee, consolidando-se como novo nome na cena audiovisual contemporânea.
Seu site pessoal o descreve como “um artista multidisciplinar que explora a interseção entre cultura, identidade e comunidade”. Em 2026, ele terá uma exposição solo na OOF Gallery, galeria dedicada à conexão entre arte e futebol.
Busca por autencidade
Alfie Whiteman também fez críticas à cultura de ostentação que permeia o futebol profissional. Segundo ele, chegou a adotar temporariamente o estereótipo do jogador padrão — com carros de luxo e acessórios de grife —, mas logo percebeu que não deseja segui-lo.
“Eu me tornei o futebolista estereotipado. Mas, depois, entendi que aquilo não me completava. Precisava de um espaço onde pudesse ir além do que só um atleta”, completou.
Durante a transição de carreira, ele contou com apoio emocional e criativo de amigos fora do futebol. O inglês destacou a importância de explorar outros lados da vida e encontrar satisfação em narrativas mais humanas e diversas.
