Do Tottenham à arte contemporânea: ex-goleiro deixa “estereótipo do futebol” por produções

Rotina estagnada

O goleiro passou, no decorrer de sua trajetória, por experiências pontuais que o levaram ao esgotamento. Em seu empréstimo ao clube sueco Degerfors, Alfie começou a refletir sobre os limites da carreira esportiva e descobriu novas áreas de interesse. Entre elas, fotografia, arte contemporânea e cinema.

Segundo o ex-jogador, o futebol profissional oferece uma estrutura padronizada que, muitas vezes, sufoca a individualidade dos atletas.

“O futebol é um ambiente muito restrito. Todos acabam se tornando reflexos uns dos outros”, declarou.

Saída do Tottenham e propostas

Após deixar o Tottenham em 2024, Whiteman recusou propostas de clubes da League One e do Championship. Preferiu investir tempo e energia no desenvolvimento artístico, abrindo mão da estabilidade financeira que a continuidade no esporte poderia proporcionar.

Atualmente, o ex-goleiro trabalha na produtora Somesuch, sediada em Londres e com atuação também nos Estados Unidos. A empresa é reconhecida por colaborar com marcas globais e artistas de renome. Whiteman já participou de projetos envolvendo a Nike e o rapper britânico Central Cee, consolidando-se como novo nome na cena audiovisual contemporânea.

Seu site pessoal o descreve como “um artista multidisciplinar que explora a interseção entre cultura, identidade e comunidade”. Em 2026, ele terá uma exposição solo na OOF Gallery, galeria dedicada à conexão entre arte e futebol.