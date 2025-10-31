Cruzeiro x Vitória: onde assistir, prováveis escalações e arbitragem

Cruzeiro x Vitória: onde assistir, prováveis escalações e arbitragemEm lados opostos na tabela, equipes se enfrentam no Mineirão pela 31° rodada do Campeonato Brasileiro
Onde assistir
A partida entre Cruzeiro e Vitória, portanto, terá transmissão do Premiere.
Como chega o Cruzeiro
Em terceiro colocado com 57 pontos, o Cruzeiro busca se manter na briga pela liderança. Assim, após empatar com o Palmeiras fora de casa no confronto direto, a Raposa precisa vencer para diminuir a distância do Verdão, primeiro colocado. No entanto, o técnico Leonardo Jardim não vai poder contar com a dupla de zaga titular: Fabrício Bruno e Villalba. Ambos vão cumprir suspensão. Além disso, Wanderson sofreu uma lesão muscular no último jogo e está fora da temporada.
Como chega o Vitória
O Vitória vem de uma derrota em casa para o Corinthians, e precisa vencer – e torcer para o Santos não pontuar – para deixar a zona de rebaixamento. Para a partida, portanto, o técnico Jair Ventura conta com os desfalques do goleiro Lucas Arcanjo, que sentiu uma lesão no joelho na última partida e também recebeu o terceiro cartão amarelo. O zagueiro Lucas Halter e o volante Ronald Lopes ficam de fora para cumprir suspensão automática.
CRUZEIRO X VITÓRIA
Campeonato Brasileiro – 31ª rodada
Data e horário: 01/11/2025 (sábado), às 16h (de Brasília)
Local: Mineirão, Belo Horizonte (BH)
CRUZEIRO: Cássio; William, Jonathan Jesus, Mateo Gamarra e Kaiki Bruno; Lucas Silva, Lucas Romero, Christian e Matheus Pereira; Kevin Arroyo e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.
VITÓRIA: Thiago Couto; Willian Oliveira, Camutanga e Zé Marcos; Paulo Roberto, Ricardo Ryller, Dudu, Cantalapiedra e Ramon; Erick e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura
Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)
Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Hugo Savio Xavier Correa (GO)
VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)
