Criciúma segura empate com 10, e Ferroviária tropeça na luta contra o Z4

Criciúma segura empate com 10, e Ferroviária tropeça na luta contra o Z4Tigre teve jogador expulso no primeiro tempo, mas Ferroviária não soube aproveitar a vantagem e amarga 0 a 0 em casa
A Ferroviária desperdiçou uma chance de ouro de respirar na luta contra o rebaixamento. Jogando em casa, na Fonte Luminosa, a Locomotiva apenas empatou em 0 a 0 com o Criciúma, nesta sexta-feira (31), pela 35ª rodada da Série B. O time da casa jogou com um atleta a mais desde os 29 minutos do primeiro tempo, após a expulsão de Marcinho.
Com o tropeço, a Ferroviária, que iniciou a rodada em 15º, soma apenas um ponto e vai a 40, ainda muito próxima do Z4. Para o Criciúma, 4º colocado, o empate fora de casa com um a menos foi heroico. O time catarinense chega aos 55 pontos e se mantém firme dentro do G4.
O jogo
O primeiro tempo na Fonte Luminosa teve um dono, mas o placar não se moveu. A Ferroviária começou em cima e, logo aos oito minutos, Juninho acertou a trave após boa defesa de Alisson. O cenário, que já era favorável aos donos da casa, melhorou ainda mais aos 29 minutos. O lateral Marcinho, do Criciúma, que já tinha amarelo, se desentendeu com Netinho e acabou expulso. A partir daí, a Locomotiva iniciou uma pressão total. No fim da etapa, Zé Mário e Netinho quase marcaram, mas pararam no goleiro Alisson.
Na segunda etapa, o Criciúma se fechou completamente para segurar o resultado. O técnico Eduardo Baptista, inclusive, recebeu cartão amarelo por reclamação. A Ferroviária, por sua vez, rondou a área adversária durante os 45 minutos finais, mas pecou na pontaria. Albano arriscou de longe, Carlão tentou, mas o goleiro Alisson se manteve seguro. O Tigre, portanto, conseguiu gastar o tempo e administrar a posse de bola nos minutos finais. Desse modo, o time catarinense garantiu um ponto crucial na briga pelo acesso.
Jogos da 35ª rodada da Série B
Hoje (31/10)
Atlético-GO 2×1 Paysandu
Coritiba 0x0 CRB
Ferroviária 0x0 Criciúma
Sábado (01/11)
Goiás x Athletico-PR – 16h00
Avaí x Athletic – 18h30
Domingo (02/11)
Amazonas FC x Cuiabá – 16h00
Remo x Chapecoense – 18h30
Operário x Vila Nova – 20h30
Segunda-feira (03/11)
América-MG x Novorizontino – 19h00
Volta Redonda x Botafogo SP – 19h00
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.