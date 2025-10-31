Criciúma segura empate com 10, e Ferroviária tropeça na luta contra o Z4

O jogo

O primeiro tempo na Fonte Luminosa teve um dono, mas o placar não se moveu. A Ferroviária começou em cima e, logo aos oito minutos, Juninho acertou a trave após boa defesa de Alisson. O cenário, que já era favorável aos donos da casa, melhorou ainda mais aos 29 minutos. O lateral Marcinho, do Criciúma, que já tinha amarelo, se desentendeu com Netinho e acabou expulso. A partir daí, a Locomotiva iniciou uma pressão total. No fim da etapa, Zé Mário e Netinho quase marcaram, mas pararam no goleiro Alisson.

Na segunda etapa, o Criciúma se fechou completamente para segurar o resultado. O técnico Eduardo Baptista, inclusive, recebeu cartão amarelo por reclamação. A Ferroviária, por sua vez, rondou a área adversária durante os 45 minutos finais, mas pecou na pontaria. Albano arriscou de longe, Carlão tentou, mas o goleiro Alisson se manteve seguro. O Tigre, portanto, conseguiu gastar o tempo e administrar a posse de bola nos minutos finais. Desse modo, o time catarinense garantiu um ponto crucial na briga pelo acesso.

