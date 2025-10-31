Crespo exige aval em contratações e alinha planejamento do São Paulo para 2026

Treinador quer ter voz ativa em todas as negociações e discute com a diretoria o perfil de reforços para próxima temporada

A diretoria tricolor, por sua vez, reconhece o pedido, mas reforçou ao treinador que o clube precisará respeitar limitações orçamentárias. O alinhamento entre as partes ocorreu em uma série de reuniões nos últimos dias, quando traçaram as diretrizes para o planejamento do próximo ano. A conversa incluiu o perfil dos reforços, o aproveitamento de jogadores formados em Cotia e a adaptação ao novo calendário do futebol brasileiro.

Enquanto ainda decide se permanecerá à frente do São Paulo em 2026, Hernán Crespo já deixou clara uma condição para seguir no cargo: nenhuma contratação será feita sem sua aprovação. O técnico argentino quer participar diretamente de todo o processo de montagem do elenco para a próxima temporada.

Crespo ficou responsável por elaborar uma lista com os atletas que considera prioritários. A diretoria, paralelamente, preparará outra relação com nomes mapeados pelo departamento de scout e pela análise de mercado. Em seguida, os dois lados vão cruzar as informações para identificar interesses em comum e avaliar a viabilidade financeira de cada contratação.

Caso haja coincidência entre os nomes, o São Paulo avançará nas negociações. Se algum jogador indicado pela diretoria agradar o técnico, o negócio também poderá seguir adiante. O objetivo é que todas as decisões acabem sendo tomadas de forma conjunta, evitando desgastes e contratações sem respaldo técnico.

Diretoria quer montar um elenco mais novo

A política de contratações para 2026 já está definida: o Tricolor quer rejuvenescer o elenco. A ideia é buscar atletas mais jovens, com maior intensidade e potencial de revenda, em contraste com o perfil de reforços das últimas temporadas.

Assim, o novo planejamento busca equilibrar ambição esportiva e responsabilidade financeira, dois fatores que serão fundamentais para determinar se Crespo seguirá no comando do São Paulo no próximo ano.