Coritiba x CRB, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Coritiba x CRB, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30Líder Coxa busca carimbar o acesso contra o Galo, que joga sua última cartada pelo G4
Nesta sexta-feira (31), a 35ª rodada da Série B do Brasileirão apresenta um confronto decisivo. O Coritiba recebe o CRB às 19h (horário de Brasília), no Couto Pereira. A partida coloca frente a frente o líder isolado do campeonato, que quer garantir o acesso, e uma equipe que ainda sonha com a última vaga no G4.
A Voz do Esporte já está com tudo pronto para iniciar, ao vivo, a partir de 17h30, a transmissão do prélio. Em grande fase, Felippo Souza comanda a narração com sua voz inconfundível. Mas o locutor não estará sozinho nesta jornada. Ele chamou o craque Kelwin Lucas para comentar o embate e o intrépido Raphael Almeida para assegurar as melhores reportagens aos internautas.