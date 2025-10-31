Coritiba só empata com CRB, mas garante liderança da Série B por mais uma rodada

Coxa adia chance de garantir o acesso virtual ao ficar no 0 a 0 com o time alagoano, que mantém chances de G4

Este, aliás, foi o sétimo empate em casa dos paranaenses no campeonato. Apesar do resultado frustrante, o empate mantém o Coxa na liderança da Segunda Divisão com 61 pontos até o fim desta rodada. No entanto, a vantagem pode cair para apenas um ponto, dependendo dos resultados dos concorrentes.

O Coritiba não conseguiu corresponder à expectativa dos mais de 19 mil torcedores presentes no Couto Pereira, na abertura da 35ª rodada da Série B do Brasileiro. Em um duelo equilibrado na noite desta sexta-feira (31), os donos da casa ficaram no empate sem gols com o CRB e adiaram a chance de garantir o acesso virtual à elite do futebol nacional.

Na próxima rodada, a 36ª, o Coxa vai em busca dos três pontos fora de casa contra o já rebaixado Paysandu. O duelo será no dia 9 de novembro, às 20h30 (de Brasília), em Belém.

O jogo

O primeiro tempo foi marcado por muita disputa e poucas chances claras. O Coritiba teve presença ofensiva, mas não exigiu grandes defesas do goleiro Matheus Albino. O CRB, que ainda luta por seus objetivos na competição, conseguiu equilibrar as ações e quase abriu o placar nos minutos finais. Mikael teve duas oportunidades: primeiramente em finalização que parou no goleiro Pedro Morisco, e depois em cobrança de falta que explodiu no travessão — no rebote, Segovia congelou a torcida alviverde em conclusão bastante perigosa.

Na volta do intervalo, os visitantes mantiveram a pressão. Logo no início, uma cobrança de escanteio venenosa de Léo quase surpreendeu Pedro Morisco, que mostrou segurança ao evitar o gol. A partir daí, o Coxa passou a dominar as ações ofensivas. Ronier encontrou Vini Paulista com um toque preciso; o meia invadiu a área e finalizou, mas a bola foi para fora, tocando a rede por fora. Em seguida, Ronier protagonizou mais uma boa jogada individual e finalizou com categoria, mas novamente sem sucesso.

