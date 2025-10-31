Corinthians volta a ter defesa completa após um mês sofrendo com desfalques

Timão volta a contar com todos os defensores e tenta manter boa sequência defensiva no Campeonato Brasileiro diante do Grêmio

A última vez que Dorival Júnior teve todos seus jogadores de defesa à disposição, foi no dia 21 de setembro, na derrota por 1 a 0 para o Sport, fora de casa, pela 24ª rodada. Desde então, o técnico teve de lidar com suspensões, lesões e convocações, mas conseguiu organizar a equipe mesmo com as ausências.

O Corinthians reencontrou a estabilidade defensiva e chega a mais uma rodada do Campeonato Brasileiro com a confiança renovada. O sistema, que chegou a ser um dos principais problemas da equipe em 2025, vive um dos melhores momentos da temporada e deve estar completo pela primeira vez em mais de um mês.

Nos seis jogos seguintes, o Corinthians somou três vitórias, um empate e duas derrotas, sofrendo apenas quatro gols no período. A equipe não foi vazada em três das últimas quatro partidas, evidenciando o crescimento coletivo e a solidez do sistema.

Entre os desfalques recentes, André Ramalho foi o primeiro a deixar o time após sofrer um estiramento na coxa direita. O goleiro Hugo Souza também ficou fora desde o dia 18 por causa de uma luxação acromioclavicular no ombro esquerdo, mas voltou a treinar com bola nesta quinta-feira, aumentando as chances de retorno.

Além das lesões, o técnico precisou lidar com suspensões. Gustavo Henrique, Matheuzinho e Bidu ficaram fora por acúmulo de cartões amarelos. Além disso, Félix Torres foi desfalque no clássico contra o Santos, por estar a serviço da seleção equatoriana.

Próximo compromisso do Corinthians

Assim, com o grupo quase completo novamente, Dorival Júnior busca manter o bom desempenho defensivo diante do Grêmio. O duelo está marcado para domingo (02/11), às 16h, na Neo Química Arena, e pode consolidar o Corinthians como uma das defesas mais consistentes do returno.