Corinthians deve ter retorno de Hugo Souza contra o Grêmio

Goleiro participa das atividades no CT Joaquim Grava com proteção no ombro, e Dorival Júnior ajusta o Timão para próximo compromisso

A lesão ocorreu no fim da partida contra o Atlético-MG, no dia 18 de outubro. Desde então, Felipe Longo foi o substituto imediato, atuando como titular no duelo com o Vitória, no último compromisso do Timão.

O goleiro Hugo Souza deu mais um passo importante em sua recuperação e participou normalmente do treino do Corinthians nesta sexta-feira (31), no CT Joaquim Grava. O arqueiro, que se recupera de uma luxação no ombro esquerdo , treinou com uma proteção na região e integrou o grupo de goleiros nas atividades acompanhadas parcialmente pela imprensa.

O ambiente no CT foi marcado por um clima descontraído. Durante o treino, as jogadoras do time feminino do Corinthians, que trabalhavam em outro campo, se juntaram ao elenco masculino para uma foto coletiva. Após o aquecimento, o acesso da imprensa ao treino acabou sendo encerrado. Assim, Dorival Júnior comandou novas atividades táticas com foco total no confronto diante do Grêmio. O embate está marcado para este domingo (02/11), às 16h, na Neo Química Arena.

O treinador enfrenta alguns desfalques importantes. Afinal, Raniele, José Martínez e Breno Bidon estão suspensos, enquanto Vitinho e André seguem no departamento médico. Por outro lado, o Corinthians contará novamente com Matheuzinho e Maycon, que cumpriram suspensão na rodada anterior.

O elenco volta a treinar neste sábado (1º), quando Dorival deve definir a escalação titular. A tendência é que o Timão entre em campo com:

Hugo Souza (ou Felipe Longo); Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Maycon, Charles, André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.