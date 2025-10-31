Contra o Mirassol, Botafogo pode, enfim, encerrar jejum no BR-25

Sábado (1) é dia de o Botafogo derrubar, enfim, um tabu nesta edição do Campeonato Brasileiro. O Mais Tradicional visita, então, o Mirassol, às 18h30 (horário de Brasília), no interior paulista, pela rodada 31 da competição nacional. Além de quebrar a sequência de três vitórias seguidas da sensação do Brasileirão, em cerca de seis meses de torneio, o Glorioso, sétimo colocado, busca, afinal, a primeira vitória sobre um time do G4 desta edição. A quebra da escrita pode ser, assim, um combustível para o Alvinegro garantir a vaga na próxima Copa Libertadores e responder a críticas. No retrospecto deste recorte, com os técnicos Renato Paiva e Davide Ancelotti, o time passou por seis encontros. Somou três empates e três derrotas. Três gols marcados e nove sofridos, com um aproveitamento de apenas 16,6%, número que obviamente envergonha o torcedor do atual campeão da América e do Brasil.

Os aproveitamentos do Botafogo Curiosamente, a equipe de 2025 fez, aliás, um movimento contrário ao do último ano. No Brasileirão do qual sagrou-se campeão, o Glorioso terminou invicto contra os demais adversários do G4. Em seis embates, venceu cinco e empatou apenas um. Aproveitamento de 88,8%. Aliás, mais do que isso. Enfileirou triunfos sobre os classificados para a Libertadores e só foi perder para o oitavo colocado. Uma façanha digna de aplausos. “É um jogo importante. Não vai ser decisivo, mas será importante. Há muitos times brigando por essa vaga. Acho que vai ser assim até o último jogo. Creio que, contra o Mirassol, ainda não vai ser decisivo. A gente que tem que provocar uma reação positiva na torcida”, pensa Ancelottinho, após o 2 a 2 com o Santos, no Estádio Nilton Santos. Se não derrotar o quarto colocado Mirassol, o Botafogo ainda terá outra equipe do G4 ainda pela frente: o Cruzeiro, que briga por título contra Flamengo e Palmeiras, em Belo Horizonte, pela penúltima rodada. Contra o G4, em 2025 30/3 – Allianz Parque – Palmeiras 0 x 0 Botafogo

18/5 – Maracanã – Flamengo 0 x 0 Botafogo 03/08 – Nillton Santos – Botafogo 0 x 2 Cruzeiro 17/8 – Nilton Santos – Botafogo 0 x 1 Palmeiras

17/9 – Nilton Santos – Botafogo 3 x 3 Mirassol 15/10 – Nilton Santos – Botafogo 0 x 3 Flamengo Contra o G4, em 2024 28/4 – Maracanã – Flamengo 0 x 2 Botafogo

12/5 – Arena Castelão – Fortaleza 1 x 1 Botafogo 17/7 – Nilton Santos Botafogo 1 x 0 Palmeiras 18/8 – Nilton Santos – Botafogo 4 x 1 Flamengo