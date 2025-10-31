Conmebol demite Fred Nantes, diretor de competições da entidade

Conmebol demite Fred Nantes, diretor de competições da entidadeBrasileiro deixa o cargo após oito anos em meio a relatos de desgaste interno; saída foi anunciada como "comum acordo"
A Conmebol anunciou uma mudança de peso em sua diretoria. A entidade confirmou nesta sexta-feira (31) a saída de Frederico Nantes, o brasileiro que comandava a Diretoria de Competições e Operações. Nantes, aliás, deixa o cargo após oito anos de atuação na confederação sul-americana. Ele era o responsável direto pela organização dos principais torneios do continente nos últimos quatro anos.
O comunicado oficial da Conmebol, no entanto, adotou um tom diplomático. Segundo a nota, a decisão ocorreu em “comum acordo”. Além disso, a entidade agradeceu pelo trabalho realizado e ressaltou que o legado do dirigente “continuará fortalecendo os torneios da América do Sul”. Contudo, os bastidores indicam um cenário diferente. A saída, na verdade, ocorre em meio a relatos de um forte desgaste interno. Inclusive, críticas de funcionários sobre a forma de gestão de Nantes teriam contribuído para o fim do ciclo.
Comunicado Oficial
— CONMEBOL.com (@CONMEBOL) October 31, 2025
Um dos rostos mais conhecidos da Conmebol
Fred Nantes, por causa de seu trabalho, se tornou um dos rostos mais familiares da Conmebol. Afinal, era ele quem comandava os sorteios da Libertadores e da Sul-Americana. Antes de chegar à entidade, o gaúcho construiu uma carreira sólida na organização de grandes eventos. Ele, por exemplo, foi o responsável pela área de competições da Copa do Mundo de 2014, supervisionando estádios e centros de treinamento.
Seu currículo, portanto, é extenso. O dirigente também atuou como gerente de Arbitragem nos Jogos Pan-Americanos de 2007. Da mesma forma, participou do planejamento na candidatura do Rio de Janeiro para as Olimpíadas de 2016. A Conmebol, por fim, ainda não anunciou quem assumirá o cargo de diretor de competições, agora vago com a saída do brasileiro.
