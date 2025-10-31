Conmebol demite Fred Nantes, diretor de competições da entidade

A Conmebol anunciou uma mudança de peso em sua diretoria. A entidade confirmou nesta sexta-feira (31) a saída de Frederico Nantes, o brasileiro que comandava a Diretoria de Competições e Operações. Nantes, aliás, deixa o cargo após oito anos de atuação na confederação sul-americana. Ele era o responsável direto pela organização dos principais torneios do continente nos últimos quatro anos.

O comunicado oficial da Conmebol, no entanto, adotou um tom diplomático. Segundo a nota, a decisão ocorreu em “comum acordo”. Além disso, a entidade agradeceu pelo trabalho realizado e ressaltou que o legado do dirigente “continuará fortalecendo os torneios da América do Sul”. Contudo, os bastidores indicam um cenário diferente. A saída, na verdade, ocorre em meio a relatos de um forte desgaste interno. Inclusive, críticas de funcionários sobre a forma de gestão de Nantes teriam contribuído para o fim do ciclo.