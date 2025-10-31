Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Conmebol confirma decisão da Libertadores em Lima

Mesmo com final brasileira entre Palmeiras e Flamengo, entidade mantém decisão no Peru. Presidente da CBF tentou mudar sede
A Conmebol confirmou que a final da Copa Libertadores será mantida em Lima, no estádio Monumental, no dia 29 de novembro. Aliás, a entidade bateu o pé e não pretende alterar a sede da decisão. Mesmo após o presidente da CBF, Samir Xaud, sugerir a possibilidade de levar o duelo entre Palmeiras e Flamengo para o Brasil.

Após a classificação do Verdão com a vitória por 4 a 0 sobre a LDU, Xaud declarou estar disposto a intermediar um eventual pedido dos clubes junto à Conmebol para transferir a final.

“Com essa final brasileira, agora nós vamos poder ver a possibilidade de vir para o Brasil. Isso se os clubes tiverem interesse. A CBF pode ajudar nessa interlocução com a Conmebol. Mas deixando claro que a competição é organizada pela Conmebol, ela que define”, afirmou o dirigente.

A confederação sul-americana, no entanto, assegura que o planejamento para a final da Libertadores está totalmente definido. Hospedagens, centros de treinamento e esquema de transporte já estão organizados. Além disso, os representantes dos quatro semifinalistas ficaram cientes em reunião realizada recentemente em Luque, no Paraguai.

Além da logística, há fatores comerciais e contratuais que dificultam qualquer alteração, como acordos firmados com patrocinadores e o início da venda de ingressos.

Alternativa da Conmebol para final da Libertadores não era o Brasil

Mesmo quando o cenário político do Peru gerou incertezas sobre a capacidade de Lima sediar o jogo, a Conmebol cogitava apenas alternativas neutras fora do Brasil. Aliás, Assunção, no Paraguai, chegou a estar sendo citada como opção em caso de emergência.

Dirigentes da entidade reforçam que, no momento, não há riscos à realização da partida na capital peruana. Assim, garantem que todos os preparativos seguem dentro do cronograma previsto.

