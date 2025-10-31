Conmebol confirma decisão da Libertadores em Lima

Mesmo com final brasileira entre Palmeiras e Flamengo, entidade mantém decisão no Peru. Presidente da CBF tentou mudar sede

Após a classificação do Verdão com a vitória por 4 a 0 sobre a LDU , Xaud declarou estar disposto a intermediar um eventual pedido dos clubes junto à Conmebol para transferir a final.

A Conmebol confirmou que a final da Copa Libertadores será mantida em Lima, no estádio Monumental, no dia 29 de novembro. Aliás, a entidade bateu o pé e não pretende alterar a sede da decisão. Mesmo após o presidente da CBF, Samir Xaud, sugerir a possibilidade de levar o duelo entre Palmeiras e Flamengo para o Brasil.

“Com essa final brasileira, agora nós vamos poder ver a possibilidade de vir para o Brasil. Isso se os clubes tiverem interesse. A CBF pode ajudar nessa interlocução com a Conmebol. Mas deixando claro que a competição é organizada pela Conmebol, ela que define”, afirmou o dirigente.

A confederação sul-americana, no entanto, assegura que o planejamento para a final da Libertadores está totalmente definido. Hospedagens, centros de treinamento e esquema de transporte já estão organizados. Além disso, os representantes dos quatro semifinalistas ficaram cientes em reunião realizada recentemente em Luque, no Paraguai.

Além da logística, há fatores comerciais e contratuais que dificultam qualquer alteração, como acordos firmados com patrocinadores e o início da venda de ingressos.

Alternativa da Conmebol para final da Libertadores não era o Brasil

Mesmo quando o cenário político do Peru gerou incertezas sobre a capacidade de Lima sediar o jogo, a Conmebol cogitava apenas alternativas neutras fora do Brasil. Aliás, Assunção, no Paraguai, chegou a estar sendo citada como opção em caso de emergência.