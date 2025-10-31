Conmebol abre pré-venda de ingressos para final da Libertadores

Conmebol abre pré-venda de ingressos para final da LibertadoresFase é exclusiva para usuários peruanos com cartão Mastercard e vai até o dia 5 de novembro; maiores informações sairão nos próximos dias
A Conmebol divulgou a pré-venda de ingressos para a final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo. Assim, já a partir desta sexta-feira (31/10), torcedores podem comprar suas entradas para o evento, marcado para 29 de novembro, em Lima, no Peru. No entanto, a pré-venda é exclusiva para usuários peruanos com cartões de crédito Mastercard emitidos pelo BBVA. Ela vai até o dia 5 de novembro.
As informações sobre a venda de ingressos para os times finalistas (categoria 3) sairão nos próximos dias, de acordo com entidade que rege o futebol sul-americano. Ainda segundo informações da Conmebol, cada cliente poderá comprar até quatro ingressos com o mesmo CPF.
LEIA MAIS: Jornais europeus se rendem a virada do Palmeiras na Libertadores: “Épico”
A final será no estádio Monumental “U”, que tem capacidade para 80 mil pessoas. O local, aliás, foi o mesmo que recebeu a épica final entre Flamengo e River Plate (ARG), em 2019. Na ocasião, o rubro-negro conquistou sua segunda Libertadores ao virar no fim da partida para 2 a 1, com dois gols de Gabigol.
Mais cedo nesta sexta, a própria Conmebol anunciou que o estádio está confirmado para receber a partida. Isso ocorreu mesmo após o presidente da CBF, Samir Xaud, sugerir a possibilidade de levar o duelo entre Palmeiras e Flamengo para o Brasil. Após a classificação do Verdão com a vitória por 4 a 0 sobre a LDU (EQU), na última quinta (30/10), Xaud declarou estar disposto a intermediar um eventual pedido dos clubes junto à Conmebol para transferir a final.