Conmebol abre pré-venda de ingressos para final da Libertadores

A Conmebol divulgou a pré-venda de ingressos para a final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo. Assim, já a partir desta sexta-feira (31/10), torcedores podem comprar suas entradas para o evento, marcado para 29 de novembro, em Lima, no Peru. No entanto, a pré-venda é exclusiva para usuários peruanos com cartões de crédito Mastercard emitidos pelo BBVA. Ela vai até o dia 5 de novembro. As informações sobre a venda de ingressos para os times finalistas (categoria 3) sairão nos próximos dias, de acordo com entidade que rege o futebol sul-americano. Ainda segundo informações da Conmebol, cada cliente poderá comprar até quatro ingressos com o mesmo CPF.