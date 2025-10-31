Comissão da FA pune Lucas Paquetá por não colaborar com investigações de apostas

Inicialmente, a entidade chegou a considerar uma multa como advertência ao jogador, mas reconsiderou por uma série de fatores / Crédito: Jogada 10

A Comissão Reguladora independente da Federação Inglesa de Futebol (FA) puniu o meio-campista Lucas Paquetá, do West Ham, por duas violações comprovadas da Regra F3. Segundo a norma, o réu tem obrigação de colaborar com investigações conduzidas pela entidade. O que, de acordo com a advertência, não ocorreu durante seu processo por suposto envolvimento com apostas esportivas.

Como o meia não respondeu a questionamentos e deixou de fornecer informações solicitadas nos dias 11 de setembro e 10 de novembro de 2023, a Comissão concluiu que houve violação da regra. A sanção foi divulgada após audiência, que avaliou as indisciplinas como comprovadas. A Comissão Reguladora impôs uma repreensão formal e uma advertência sobre a conduta futura do atleta do West Ham. Inicialmente, o órgão chegou a avaliar a aplicação de multa, mas optou por uma penalidade mais branda, levando em conta fatores atenuantes. Substituição da multa Entre os argumentos citados no relatório, a comissão destacou o limitado domínio do idioma inglês por parte de Paquetá. A ausência de formação jurídica, obrigando-o a seguir integralmente orientações de advogados indicados pelo clube, também esteve entre os pontos mencionados. O documento conclui que tais fatores influenciaram diretamente na postura do jogador diante do processo, justificando, portanto, a substituição da penalidade. Ou seja, advertência ao invés de multa.

A federação também reconheceu que, em dado momento da investigação, não demonstrou interesse em aprofundar o diálogo com o atleta. Em dezembro de 2023, o brasileiro prestou novo depoimento e respondeu a todas perguntas da FA, bem como permitiu o acesso ao seu telefone celular como parte do processo. Absolvição mantida Vale frisar que a decisão desta semana não altera o veredito anterior que absolveu o jogador de envolvimento direto com apostas esportivas. A FA confirmou que não recorrerá da sentença proferida pela Comissão Reguladora em julho de 2024, que o inocentou das acusações principais. O relatório destacou o histórico disciplinar do atleta como exemplar. Além disso, o órgão reconheceu o impacto pessoal e profissional que o caso causou ao jogador. O documento cita, inclusive, a frustração pela transferência ao Manchester City, cancelada em meio às investigações.

“Reconhecemos que um elemento do estresse mental sofrido pelo jogador incluía a percepção de que, se as acusações fossem comprovadas, sua carreira no futebol quase certamente teria chegado ao fim”, registrou a Comissão Reguladora. Impacto na carreira de Paquetá O meia é um dos principais nomes do West Ham desde sua chegada em 2022. Titular na equipe londrina, o brasileiro manteve bom desempenho durante o período de apuração, embora tenha convivido com forte pressão midiática. O clube não se manifestou oficialmente sobre a nova decisão, mas fontes internas afirmam que a diretoria considera o caso encerrado após o arquivamento das acusações de apostas.