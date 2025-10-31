Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Comissão da FA pune Lucas Paquetá por não colaborar com investigações de apostas

Comissão da FA pune Lucas Paquetá por não colaborar com investigações de apostas

Inicialmente, a entidade chegou a considerar uma multa como advertência ao jogador, mas reconsiderou por uma série de fatores
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Comissão Reguladora independente da Federação Inglesa de Futebol (FA) puniu o meio-campista Lucas Paquetá, do West Ham, por duas violações comprovadas da Regra F3. Segundo a norma, o réu tem obrigação de colaborar com investigações conduzidas pela entidade. O que, de acordo com a advertência, não ocorreu durante seu processo por suposto envolvimento com apostas esportivas

Como o meia não respondeu a questionamentos e deixou de fornecer informações solicitadas nos dias 11 de setembro e 10 de novembro de 2023, a Comissão concluiu que houve violação da regra. A sanção foi divulgada após audiência, que avaliou as indisciplinas como comprovadas.

A Comissão Reguladora impôs uma repreensão formal e uma advertência sobre a conduta futura do atleta do West Ham. Inicialmente, o órgão chegou a avaliar a aplicação de multa, mas optou por uma penalidade mais branda, levando em conta fatores atenuantes. 

Substituição da multa

Entre os argumentos citados no relatório, a comissão destacou o limitado domínio do idioma inglês por parte de Paquetá. A ausência de formação jurídica, obrigando-o a seguir integralmente orientações de advogados indicados pelo clube, também esteve entre os pontos mencionados. 

O documento conclui que tais fatores influenciaram diretamente na postura do jogador diante do processo, justificando, portanto, a substituição da penalidade. Ou seja, advertência ao invés de multa.

A federação também reconheceu que, em dado momento da investigação, não demonstrou interesse em aprofundar o diálogo com o atleta. Em dezembro de 2023, o brasileiro prestou novo depoimento e respondeu a todas perguntas da FA, bem como permitiu o acesso ao seu telefone celular como parte do processo. 

Absolvição mantida 

Vale frisar que a decisão desta semana não altera o veredito anterior que absolveu o jogador de envolvimento direto com apostas esportivas. A FA confirmou que não recorrerá da sentença proferida pela Comissão Reguladora em julho de 2024, que o inocentou das acusações principais.

O relatório destacou o histórico disciplinar do atleta como exemplar. Além disso, o órgão reconheceu o impacto pessoal e profissional que o caso causou ao jogador. O documento cita, inclusive, a frustração pela transferência ao Manchester City, cancelada em meio às investigações.

“Reconhecemos que um elemento do estresse mental sofrido pelo jogador incluía a percepção de que, se as acusações fossem comprovadas, sua carreira no futebol quase certamente teria chegado ao fim”, registrou a Comissão Reguladora.

Impacto na carreira de Paquetá

O meia é um dos principais nomes do West Ham desde sua chegada em 2022. Titular na equipe londrina, o brasileiro manteve bom desempenho durante o período de apuração, embora tenha convivido com forte pressão midiática.

O clube não se manifestou oficialmente sobre a nova decisão, mas fontes internas afirmam que a diretoria considera o caso encerrado após o arquivamento das acusações de apostas.

A punição atual não afeta a continuidade do atleta no futebol inglês. Com contrato válido até junho de 2027, o brasileiro permanece apto para atuar normalmente e seguir representando o West Ham em todas as competições.

Com a conclusão da análise disciplinar, a FA encerra definitivamente o processo envolvendo Lucas Paquetá. A Comissão Reguladora classificou o episódio como um “alerta de conduta” e reforçou a importância da cooperação integral em futuras investigações.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

futebol internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar