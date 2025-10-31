Com Rayan no radar, Carlo Ancelotti vai assistir Vasco x São Paulo em São Januário

Com Rayan no radar, Carlo Ancelotti vai assistir Vasco x São Paulo em São JanuárioTreinador da Seleção Brasileira estará com o diretor de competições da CBF, Rodrigo Caetano, em um camarote do estádio vascaíno
O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, estará domingo (2), em São Januário. O treinador vai assistir a partida entre Vasco e São Paulo, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ancelotti vai estar acompanhado do diretor de seleções da CBF, Rodrigo Caetano, que esteve no estádio na vitória vascaína sobre o Cruzeiro, por 2 a 0, no dia 27 de setembro.
Na ocasião, Carlo Ancelotti estava fora do Brasil e não pôde estar presente em São Januário. Enfim, o treinador vai poder acompanhar com os próprios olhos alguns jogadores do Vasco que estão no radar da Seleção Brasileira, mas principalmente Rayan.
O atacante de 19 anos vem sendo o grande protagonista da arrancada do Vasco no Brasileirão. Rayan marcou seis gols nos últimos seis jogos e, de acordo com uma fonte ouvida pela reportagem, o jogador está na lista de pré-convocados da Seleção Brasileira. Dessa forma, a convocação acontece na próxima segunda-feira (3) para os amistosos contra Senegal e Tunísia, nos dias 15 e 18 de novembro.
Paulo Henrique foi convocado na última Data Fifa, deixou boa impressão e a tendência é de que esteja novamente na lista de Carlo Ancelotti. Coutinho é outro que tem sido observado pela Seleção Brasileira, mas uma convocação é pouco provável neste momento.