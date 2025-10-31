Com pouco espaço no Cruzeiro, Gamarra revela que pediu para sair: “Insisti três vezes”

“Estava falando com o treinador porque havia quatro zagueiros comigo e um estava com lesão e faltavam três semanas para voltar. Falei com o treinador, com todo o grupo, estou feliz, mas necessito saber da possibilidade de eu sair porque necessito ter minutos. Minha posição é outro tipo, não gosto de ser reserva ou estar (treinando) separado. Ele me disse que era difícil deixar eu sair por sentir que ele teria somente três zagueiros, quatro comigo. E por isso não podia me deixar sair, ele gosta de mim, sou muito disciplinado, nunca fui mal companheiro”, disse.

Zagueiro do Cruzeiro , Gamarra pode voltar a atuar neste sábado (1), em partida contra o Vitória, pelo Brasileirão. Com pouco espaço na Raposa, o paraguaio contou, em entrevista à rádio “Rock e Pop”, do Paraguai, que pediu para deixar o clube no primeiro semestre após interesse do Olimpia.

Apesar do Athletico-PR, detentor dos direitos do atleta, ter concordado com a negociação, o Furacão afirmou que a decisão final era do Cruzeiro. No entanto, o técnico seguiu afirmando que não o deixaria sair do clube.

“Eu insisti três vezes e ele disse: ‘não, não, não’. Então, para não sair mal e fechar a porta para outro jogador paraguaio, eu não insisti, mas havia a possibilidade de voltar, minha intenção era essa. Eu sou muito jovem, como sempre disse, quero jogar, estou com fome, não gosto de ser suplente. Sempre gosto de estar jogando e não estar convocado a mim me custou muito. Então, pedir para sair e não deixaram. Tenho contrato aqui e vou cumprir até dezembro. Este ano, o Olimpia pediu ao (Atletico) Paranaense, o Paranaense disse que sim, mas dependia do Cruzeiro e o Cruzeiro não deixou”, contou.

Gamarra pelo Cruzeiro

Gamarra chegou à Raposa em fevereiro, poucos dias depois da contratação de Leonardo Jardim. No entanto, teve apenas uma sequência de três jogos: Mirassol, Unión e Internacional. Além disso, entrou em outras duas partidas oficiais: contra o Palestino e o Unión, novamente.

Apesar da expectativa da dupla de zaga ser formada por João Marcelo e Jonathan Jesus, Gamarra pode reaparecer no time após mais de cinco meses.