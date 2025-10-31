Com desfalques, Botafogo divulga relacionados para duelo com o Mirassol

O Botafogo se prepara para um duelo decisivo na briga por uma vaga na próxima edição da Libertadores. Afinal, a equipe carioca visita o Mirassol, no Maião, neste sábado (1), às 18h (de Brasília), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno, os times ficaram no empate por 3 a 3, no Nilton Santos.

Dessa forma, o clube divulgou a lista de relacionados sem três nomes importantes. Entre eles, estão Savarino, que não estará em campo por alteração clínica, assim como Joaquín Correa, que tem uma lesão muscular na panturrilha direita, com previsão de retorno dentro de duas semanas. Marçal, por sua vez, tem uma lesão muscular na panturrilha esquerda e também ficará de fora por cerca de duas semanas.

Vale lembrar que Tucu quebrou um jejum de gols que durava mais de cinco meses ao estufar a rede duas vezes contra o Santos. Ele chegou ao clube carioca na janela extraordinária para o Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Com as baixas, a comissão técnica relacionou apenas 20 jogadores para o jogo.

Além de tentar quebrar a sequência de três vitórias seguidas da sensação do Brasileirão, em cerca de seis meses de torneio, o Glorioso, sétimo colocado, busca, afinal, a primeira vitória sobre um time do G4 desta edição.

No momento, o Alvinegro soma 47 pontos, empatado com o arquirrival Fluminense. Contudo, está atrás por causa do número de vitórias e precisa voltar a vencer para não ver Vasco ou São Paulo, que estão com 42 e 41, se aproximarem na briga pelo G7.