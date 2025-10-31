Carlos Miguel vibra em reapresentação do Palmeiras: “Emoção que eu nunca tinha sentido”Goleiro chega ao segundo jogo sem sofrer gols e enaltece a equipe após a goleada por 4 a o sobre a LDU, pela Libertadores
Após a classificação heroica à final da Libertadores, o Palmeiras se reapresentou nesta sexta-feira (31) na Academia de Futebol, para iniciar a preparação para o duelo com o Juventude. O jogo contra os gaúchos ocorrerá no próximo domingo, às 18h30 (de Brasília), no Alfredo Jaconi.
Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos na goleada por 4 a 0 sobre a LDU, na última quinta, ficou na parte interna do CT para um trabalho regenerativo. O restante do elenco alviverde foi ao gramado para um treino técnico, com exercícios de posse de bola, passes e marcação em campo reduzido, além de jogos de sete contra sete.
Eufórico e aliviado, o goleiro Carlos Miguel falou sobre a classificação do Palmeiras no Allianz Parque. Dessa maneira, o arqueiro, que não foi vazado nos últimos dois jogos, celebrou a goleada sobre os equatorianos.
“Foi uma emoção que eu nunca tinha sentido na minha vida, nunca nada passou nem perto do que foi. O calor do jogo, da torcida, do estádio, foi inacreditável, absurdo mesmo. Fez a gente batalhar mais ainda dentro de campo ver a festa da torcida na saída do CT, o pessoal todo na rua gritando, pulando em cima do ponto de ônibus…”, destacou o jogador:
“Achei até que ia quebrar, de tanta gente que tinha (risos). A cada gol arrepiava e sentíamos que a vitória chegaria, que a classificação viria e, graças a Deus, conseguimos da melhor maneira possível. Era difícil, mas nada é impossível para Deus e deu tudo certo. Vamos seguir com os pés no chão e com a cabeça erguida”, complementou.
Carlos Miguel se diz mais adaptado ao Palmeiras
Aliás, Carlos Miguel assumiu a condição de titular no Palmeiras após a lesão de Weverton. Em seus dois primeiros jogos, teve uma média ruim: seis gols sofridos e desconfiança por parte da torcida. Agora, mais adaptado ao estilo do time, ele vê que a equipe tem tudo para crescer ainda mais.
“A concentração foi de todos, já conseguimos entender o estilo de jogo um do outro. O Abel nos passou muita tranquilidade nas táticas, naquilo que sabemos fazer. São jogadores de alto nível, então sabemos que não podemos tomar gols e que vamos chegar lá, marcar e seguir focados. É continuar do mesmo jeito, com humildade, que vamos conseguir não tomar gols e sair com as vitórias”.
Contra o Juventude, Carlos Miguel seguirá como titular do Verdão. Em caso de vitória no Alfredo Jaconi, a equipe permanece na liderança do Brasileirão, independentemente do resultado entre Flamengo e Sport, no Maracanã, neste sábado.