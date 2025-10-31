Burnley x Arsenal: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam em partida válida pela 10ª rodada da Premier League 2025/26 / Crédito: Jogada 10

Líder da Premier League 2025/26 em campo neste sábado, 1º de novembro. O Arsenal visita o Burnley às 12h (de Brasília), na partida de abertura da 10ª rodada do Campeonato Inglês. A bola rola no Turf Moor e coloca frente a frente duas equipes que atravessam bom momento na competição. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

O time recém-promovido à Premier League fez uma campanha irregular no início da competição, mas chega em boa fase para tentar arrancar pontos do líder da competição. Isto porque o Burnley vem de duas vitórias seguidas, que tiraram a equipe da zona de rebaixamento e colocaram-na na 16ª posição, com 10 pontos. Além disso, a vantagem para o Nottingham Forest, que abre a zona da degola na 18ª posição, é de cinco pontos. Dessa forma, o time comandado pelo técnico Scott Parker terá mais tranquilidade para buscar o principal objetivo do clube em 2025/26, que é a permanência na elite do futebol inglês. No entanto, para o duelo deste sábado, o Burnley não poderá contar com o lateral Connor Roberts, o zagueiro Jordan Beyer e o atacante Zeki Amdouni, todos lesionados.

Como chega o Arsenal Por outro lado, o Arsenal é o líder isolado da Premier League, com a melhor campanha da competição. Ao todo, os Gunners somam 22 pontos, com sete vitórias, um empate e somente uma derrota. Além disso, a vantagem para o vice-líder Bournemouth é de quatro pontos. Ou seja, mesmo com uma derrota fora de casa, o time londrino se mantém na liderança. Ao mesmo tempo, o Arsenal vem de quatro vitórias seguidas na Premier League e promete aproveitar a boa fase para arrancar pontos do Burnley. Mesmo em grande fase, o técnico Mikel Arteta segue com alguns problemas no elenco. Martin Odegaard, Noni Madueke, Kai Havertz e Gabriel Jesus, lesionados, seguem como baixas no time londrino.