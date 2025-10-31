Bayern de Munique x Bayer Leverkusen: onde assistir, escalações e arbitragem

Bayern de Munique x Bayer Leverkusen: onde assistir, escalações e arbitragemEm boa fase, equipes se enfrentam neste sábado, às 14h30 (de Brasília), na Allianz Arena, pela nona rodada do Campeonato Alemão
Bayern de Munique e Bayer Leverkusen fazem duelo, às 14h30 (de Brasília) deste sábado (1º), pela nona rodada do Campeonato Alemão (Bundesliga), na Allianz Arena, em Munique (ALE). O atual campeão lidera a competição, com 24 pontos, e é o único time com 100% de aproveitamento e busca a nona vitória consecutiva. O Werkself, por sua vez, ocupa a quinta colocação, com 17 pontos, e pode chegar à vice-liderança nesta rodada.
Além disso, Bayern de Munique e Bayer Leverkusen já se enfrentaram 103 vezes. Os Bávaros tem vantagem: 60 vitórias, contra 22 vitórias dos adversários.
Onde assistir
A partida entre Bayern de Munique e Bayer Leverkusen, aliás, terá a transmissão do SporTV (TV fechada), Canal GOAT (YouTube) e Xsports (TV aberta).
Como chega o Bayern de Munique
Sólido, o Bayern de Munique chega embalado para o confronto. Os Bávaros mantêm 100% de aproveitamento na temporada, com 14 vitórias em 14 jogos, batendo a marca histórica do Milan de 1992/93 com a sequência mais vitoriosa no início da temporada. Sob o comando de Kompany, o time é o líder da Bundesliga e vem de triunfo sobre o Colônia, pela Copa da Alemanha.
Destaque da equipe, Harry Kane, aliás, tem dificuldades para marcar contra o Bayer Leverkusen na Bundesliga até agora , tendo marcado apenas um gol em quatro partidas. Em contrapartida, ele já balançou as redes três vezes em dois jogos da Liga dos Campeões contra o mesmo time. Entretanto, Kompay não poderá contar com os lesionados Davies (joelho), Ito (pé) e Musiala (tornozelo).
Como chega o Bayer Leverkusen
Do outro lado, o Bayer Leverkusen também vive bom momento na temporada. No último compromisso, o time venceu por 4 a 2 o Paderborn, também pela Copa da Alemanha. Em caso de triunfo e tropeços de RB Leipzig, VfB Stuttgart e Borussia Dortmund pode chegar à vice-liderança e ficar a quatro pontos do adversário.
Se o Bayern tem Harry Kane, Grimaldo, portanto, vive excelente forma e é o artilheiro do Leverkusen nesta temporada. O espanhol, afinal, foi titular em todas as oito partidas da Bundesliga, marcando quatro gols e dando três assistências. Além disso, o treinador Kasper Hjulmand não terá à disposição Fernández (joelho), Palacios (virilha), Tape (coxa), Tella (joelho), Vázquez (muscular). Todos lesionados.
BAYERN DE MUNIQUE x BAYER LEVERKUSEN
9ª rodada do Campeonato Alemão
Data-Hora: 1/11/2025 (sábado), às 14h30 (de Brasília)
Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)
BAYERN DE MUNIQUE: Manuel Neuer; Sacha Boey, Dayot Upamecano, Jonathan Tah e Laimer; Kimmich e Leon Goretzka; Michael Olise, Serge Gnabry e Luis Díaz; Harry Kane. Técnico: Kompay.
BAYER LEVERKUSEN: Flekken; Quansah, Loïc Badé e Tapsoba; Arthur, Andrich, Aleix Garcia e Alejandro Grimaldo; Ernest Poku e Hofmann; Patrik Schick. Técnico: Kasper Hjulmand.
Árbitro: Deniz Aytekin
Assistentes: Christian Leicher e Christian Gittelmann
VAR: Pascal Müller