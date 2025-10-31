Barcelona fará treino aberto aos torcedores em retorno ao Camp Nou

Clube catalão pretende utilizar atividade como teste para voltar a mandar jogos oficiais no estádio, após longa reforma e atrasos

“A equipe está entusiasmada em receber de volta os torcedores do Barça em sua nova casa e compartilhar esse primeiro reencontro com eles no Spotify Camp Nou”, disse o clube catalão em comunicado.

O Barcelona divulgou que no próximo dia 7 de novembro fará a reabertura do Camp Nou. No entanto, ainda não fará uma partida oficial em seu estádio, mas sim um treino aberto para seus torcedores.

Vale lembrar que o palco fechou em junho de 2023 para a reforma. Assim, o clube espera receber 23 mil torcedores no treino aberto do dia 7 e fará com que a data sirva como teste técnico e operacional para, em breve, voltar a mandar jogos no estádio.

Os catalães preveem orçamento de 1,075 bilhão de euros (R$ 6,6 bilhões) na temporada 2025/26. Isso porque, apesar de diversos atrasos, o Barça espera ter um aumento de 50 milhões de euros (R$ 309,7 milhões) na receita.

No ano passado, o Barcelona planejava reinaugurar seu estádio, contudo as obras atrasaram o planejamento. As mudanças ampliaram a capacidade do Camp Nou de 99 mil para 110 mil espectadores. O time tem atuado no Estádio Olímpico de Montjuic desde o início da reforma.