Barcelona fará treino aberto aos torcedores em retorno ao Camp Nou

Barcelona fará treino aberto aos torcedores em retorno ao Camp NouClube catalão pretende utilizar atividade como teste para voltar a mandar jogos oficiais no estádio, após longa reforma e atrasos
O Barcelona divulgou que no próximo dia 7 de novembro fará a reabertura do Camp Nou. No entanto, ainda não fará uma partida oficial em seu estádio, mas sim um treino aberto para seus torcedores.
“A equipe está entusiasmada em receber de volta os torcedores do Barça em sua nova casa e compartilhar esse primeiro reencontro com eles no Spotify Camp Nou”, disse o clube catalão em comunicado.
Vale lembrar que o palco fechou em junho de 2023 para a reforma. Assim, o clube espera receber 23 mil torcedores no treino aberto do dia 7 e fará com que a data sirva como teste técnico e operacional para, em breve, voltar a mandar jogos no estádio.
Os catalães preveem orçamento de 1,075 bilhão de euros (R$ 6,6 bilhões) na temporada 2025/26. Isso porque, apesar de diversos atrasos, o Barça espera ter um aumento de 50 milhões de euros (R$ 309,7 milhões) na receita.
No ano passado, o Barcelona planejava reinaugurar seu estádio, contudo as obras atrasaram o planejamento. As mudanças ampliaram a capacidade do Camp Nou de 99 mil para 110 mil espectadores. O time tem atuado no Estádio Olímpico de Montjuic desde o início da reforma.