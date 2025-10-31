Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bahia x Bragantino: onde assistir, escalações, arbitragem

Esquadrão de Aço recebe o Massa Bruta neste domingo (2), às 16h (de Brasília), na Fonte Nova, pela 31ª rodada do Brasileirão
Em momento irregular na temporada, Bahia e Bragantino se enfrentam neste domingo (2), às 16h (de Brasília), na Fonte Nova, pela 31ª rodada do Brasileirão. Bem colocado na tabela, o Esquadrão da Aço ainda luta por uma vaga na Libertadores. Já o Massa Bruta, no entanto, chega em um momento pior. O jogo, aliás, vai marcar a estreia do técnico Vagner Mancini.

Onde assistir

O jogo terá transmissão da TV Globo (em Salvador) e no Premiere (pay-per-view).

Como chega o Bahia

Na briga por vaga na Libertadores, o Bahia vive um momento irregular na temporada. Dessa forma, o Esquadrão de Aço tenta se recuperar da derrota na última partida e espantar a oscilação. Contudo, o técnico Rogério Ceni vai precisar encontrar uma solução para os desfalques. Afinal, o Tricolor está com o DM cheio, com nomes como Gilberto, Sanabria, Caio Alexandre, Everton Ribeiro e Erick Pulga. Além deles, Ademir está suspenso.

Como chega o Bragantino

Longe do G6 e perto do Z4, o Bragantino não faz uma boa temporada. Dessa forma, a diretoria agiu nos bastidores. Assim, demitiu o técnico Fernando Seabra e trouxe o “bombeiro” Vagner Mancini para tentar solucionar o problema. O treinador, aliás, estreia diante do Bahia. Contudo, não terá o destaque do time à disposição, já que Jhon Jhon cumpre suspensão. Além dele, tem Eduardo, Guzmán, Bruninho, Vinicinho e Pitta estão lesionados.

BAHIA X BRAGANTINO

Campeonato Brasileiro – 31ª rodada
Data e horário: 02/11/2025, às 16h (de Brasília)
Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)
BAHIA: Ronaldo; Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Michel Araújo (Rodrigo Nestor); Tiago, Willian José e Kayky (Cauly). Técnico: Rogério Ceni
BRAGANTINO: Cleiton; Nathan, Alix Vinícius, Pedro Henrique e Juninho Capixaba; Gabriel, Fabinho e Matheus Fernandes; Laquintana, Eduardo Sasha e Lucas Barbosa. Técnico: Vagner Mancini
Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)
Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Renan Aguiar da Costa (CE)
VAR: Antônio Magno Lima Cordeiro (MG)

