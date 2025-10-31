Auxiliar do Palmeiras celebra com torcedores após vaga histórica na final da Libertadores

Auxiliar do Palmeiras celebra com torcedores após vaga histórica na final da LibertadoresAssistente português de Abel se reúne com torcedores em bar próximo ao Allianz Parque depois de vitória do Alviverde na semifinal do torneio
A épica noite da última quinta-feira (30/10) para os torcedores do Palmeiras, com a classificação histórica para a sétima decisão de Libertadores, guardava mais surpresas. Afinal, parte da torcida que celebrou o momento inesquecível nos bares próximos ao Allianz Parque, depois da vitória por 4 a 0 sobre a LDU, teve a chance de encontrar uma figura emblemática no Alviverde. Trata-se de João Martins, auxiliar técnico de Abel Ferreira, que decidiu beber algumas cervejas para celebrar a conquista da vaga. Assim, ele confraternizou com alguns palmeirenses.
Em um dos registros que viralizou, o assistente português está bastante animado e vira uma garrafa de cerveja long neck, enquanto os torcedores do Verdão gritam o seu nome. João foi comemorar a classificação para a final da Libertadores em um bar na rua Diana, que fica perto da saída A do estacionamento do Allianz Parque. Ele se mostrou simpático e atencioso aos torcedores que lhe abordavam no local para tirar fotos.
Lealdade portuguesa no Palmeiras
Ele é normalmente o auxiliar que substitui Abel Ferreira por algum imprevisto ou até mesmo em momentos que o treinador precisa cumprir suspensão. Ele faz parte da equipe técnica desde o início da trajetória do comandante português no Palmeiras há cinco anos. Os outros três assistentes são Vitor Castanheira, Carlos Martinho e Tiago Costa.
Atualmente, a sua função principal dentro da equipe é fazer a intermediação entre a comissão técnica e o departamento médico do clube. João Martins é companheiro de trabalho de Abel desde Portugal e iniciou sua trajetória como preparador físico. Com a confirmação da classificação, essa será a terceira decisão de Libertadores em que Abel Ferreira estará no comando do Palmeiras.
Até o João Martins (Comissão Técnicas do Palmeiras) foi tomar uma pra estravasar. Missão cumprida.
