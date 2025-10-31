Auxiliar do Palmeiras celebra com torcedores após vaga histórica na final da Libertadores

A épica noite da última quinta-feira (30/10) para os torcedores do Palmeiras, com a classificação histórica para a sétima decisão de Libertadores, guardava mais surpresas. Afinal, parte da torcida que celebrou o momento inesquecível nos bares próximos ao Allianz Parque, depois da vitória por 4 a 0 sobre a LDU, teve a chance de encontrar uma figura emblemática no Alviverde. Trata-se de João Martins, auxiliar técnico de Abel Ferreira, que decidiu beber algumas cervejas para celebrar a conquista da vaga. Assim, ele confraternizou com alguns palmeirenses.

Em um dos registros que viralizou, o assistente português está bastante animado e vira uma garrafa de cerveja long neck, enquanto os torcedores do Verdão gritam o seu nome. João foi comemorar a classificação para a final da Libertadores em um bar na rua Diana, que fica perto da saída A do estacionamento do Allianz Parque. Ele se mostrou simpático e atencioso aos torcedores que lhe abordavam no local para tirar fotos.