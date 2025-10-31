Atlético-GO aplica virada em casa e rebaixa Paysandu para a Série C do Brasileiro

Atlético-GO aplica virada em casa e rebaixa Paysandu para a Série C do BrasileiroDragão, com poucas chances de acesso, vence por 2 a 1 em Goiânia e confirma queda do Papão, restando três rodadas para o encerramento do torneio
O Paysandu está oficialmente rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. Na noite desta sexta-feira (31), a equipe bicolor até saiu na frente, mas perdeu por 2 a 1 de virada para o Atlético-GO, no Estádio Antônio Accioly, pela 35ª rodada da Segunda Divisão. O resultado definiu matematicamente a queda antecipada. Afinal, restam ainda três rodadas para o encerramento da competição.
A campanha irregular do Papão ao longo da temporada culminou na primeira confirmação de descenso da Série B 2025. A fraca performance rendeu apenas 27 pontos (cinco vitórias, 12 empates e 18 derrotas) e a lanterna da competição — ao menos até o momento. O clube chegou a efetuar uma troca no comando técnico, com a chegada de Márcio Fernandes, mas a reação não apareceu.
Com 35 jogos disputados, o Paysandu não pode mais alcançar o primeiro time fora da zona da degola e, portanto, retorna à Série C após uma estadia curta na Segundona. Este rebaixamento, aliás, representa o oitavo da história do clube de Belém, que havia assegurado o acesso em 2023 após um ciclo de cinco temporadas seguidas na Série C. Depos de disputar a Série B de 2024 e se manter, o Papão não conseguiu uma regularidade mínima em 2025 para evitar o descenso.
Atlético-GO ainda mantém esperança do acesso
Em contrapartida à queda do Paysandu, o Atlético-GO ainda mantém esperança de acesso à elite nacional embora a situação não seja favorável. Com 51 pontos somados, a equipe goiana ocupa a nona posição. São quatro pontos a menos do que o Goiás, que fecha o G4 até o momento.
