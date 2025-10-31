Atlético-GO aplica virada em casa e rebaixa Paysandu para a Série C do Brasileiro

Dragão, com poucas chances de acesso, vence por 2 a 1 em Goiânia e confirma queda do Papão, restando três rodadas para o encerramento do torneio / Crédito: Jogada 10

O Paysandu está oficialmente rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. Na noite desta sexta-feira (31), a equipe bicolor até saiu na frente, mas perdeu por 2 a 1 de virada para o Atlético-GO, no Estádio Antônio Accioly, pela 35ª rodada da Segunda Divisão. O resultado definiu matematicamente a queda antecipada. Afinal, restam ainda três rodadas para o encerramento da competição. A campanha irregular do Papão ao longo da temporada culminou na primeira confirmação de descenso da Série B 2025. A fraca performance rendeu apenas 27 pontos (cinco vitórias, 12 empates e 18 derrotas) e a lanterna da competição — ao menos até o momento. O clube chegou a efetuar uma troca no comando técnico, com a chegada de Márcio Fernandes, mas a reação não apareceu.