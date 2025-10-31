Após recado de Cristian Olivera, Nacional prepara oferta ao Grêmio

Em entrevista à rádio uruguaia na quinta-feira (30), atacante manifestou desejo em deixar o Imortal e retornar ao país natal

O atacante Cristian Olivera voltou ao centro das atenções após declarar que deseja deixar o Grêmio. Em entrevista à Rádio Carve Deportiva, do Uruguai, na quinta-feira (30), o jogador afirmou que pretende atuar pelo Nacional, o que gerou grande repercussão entre torcedores e dirigentes.

A fala de Olivera animou o presidente do Nacional, Flavio Perchman, que já prepara uma proposta pelo atacante. A intenção é viabilizar a contratação no início da próxima temporada, com uma primeira oferta por empréstimo. A tendência é que o Grêmio receba o contato oficial até o fim deste ano.