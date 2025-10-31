Após recado de Cristian Olivera, Nacional prepara oferta ao Grêmio

Após recado de Cristian Olivera, Nacional prepara oferta ao GrêmioEm entrevista à rádio uruguaia na quinta-feira (30), atacante manifestou desejo em deixar o Imortal e retornar ao país natal
O atacante Cristian Olivera voltou ao centro das atenções após declarar que deseja deixar o Grêmio. Em entrevista à Rádio Carve Deportiva, do Uruguai, na quinta-feira (30), o jogador afirmou que pretende atuar pelo Nacional, o que gerou grande repercussão entre torcedores e dirigentes.
A fala de Olivera animou o presidente do Nacional, Flavio Perchman, que já prepara uma proposta pelo atacante. A intenção é viabilizar a contratação no início da próxima temporada, com uma primeira oferta por empréstimo. A tendência é que o Grêmio receba o contato oficial até o fim deste ano.
Clube pode dificultar negociação
Porém, apesar do desejo do atleta, o clube gaúcho promete dificultar a negociação. A diretoria tricolor pretende recusar o empréstimo e só aceitar uma venda em definitivo, já que investiu alto na contratação do uruguaio em fevereiro deste ano — cerca de US$ 4,5 milhões (R$ 25 milhões à época) pagos ao Los Angeles FC, dos Estados Unidos.
Olivera tem contrato com o Grêmio até dezembro de 2027, e sua saída em 2026, aliás, é considerada improvável sem compensação financeira significativa. Além do Nacional, dois clubes mexicanos já sondaram a situação do atacante, e o Tricolor monitora o mercado antes de decidir o futuro do jogador.
