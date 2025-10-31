Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Após recado de Cristian Olivera, Nacional prepara oferta ao Grêmio

Após recado de Cristian Olivera, Nacional prepara oferta ao Grêmio

Em entrevista à rádio uruguaia na quinta-feira (30), atacante manifestou desejo em deixar o Imortal e retornar ao país natal
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O atacante Cristian Olivera voltou ao centro das atenções após declarar que deseja deixar o Grêmio. Em entrevista à Rádio Carve Deportiva, do Uruguai, na quinta-feira (30), o jogador afirmou que pretende atuar pelo Nacional, o que gerou grande repercussão entre torcedores e dirigentes.

A fala de Olivera animou o presidente do Nacional, Flavio Perchman, que já prepara uma proposta pelo atacante. A intenção é viabilizar a contratação no início da próxima temporada, com uma primeira oferta por empréstimo. A tendência é que o Grêmio receba o contato oficial até o fim deste ano.

Clube pode dificultar negociação

Porém, apesar do desejo do atleta, o clube gaúcho promete dificultar a negociação. A diretoria tricolor pretende recusar o empréstimo e só aceitar uma venda em definitivo, já que investiu alto na contratação do uruguaio em fevereiro deste ano — cerca de US$ 4,5 milhões (R$ 25 milhões à época) pagos ao Los Angeles FC, dos Estados Unidos.

Olivera tem contrato com o Grêmio até dezembro de 2027, e sua saída em 2026, aliás, é considerada improvável sem compensação financeira significativa. Além do Nacional, dois clubes mexicanos já sondaram a situação do atacante, e o Tricolor monitora o mercado antes de decidir o futuro do jogador.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Grêmio

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar