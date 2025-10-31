Ambev encerra hegemonia de quase três décadas da Heineken na UEFA Champions League

Novo acordo visa não só um investimento histórico, como um movimento inédito do novo modelo de gestão da entidade para competição

Pela primeira vez em três décadas, a Champions League terá uma nova patrocinadora no segmento de cervejas. A AB InBev, grupo global que controla a Ambev no Brasil, está em fase final de negociação com a UC3 — joint venture criada pela UEFA em parceria com os grandes europeus — para substituir a Heineken como marca da principal competição a partir da temporada 2027.

O contrato, de acordo com fonte ouvida pela revista Exame, marca o primeiro grande acordo firmado pela UC3 sob o novo modelo de gestão comercial. Com oferta por um vínculo de seis anos, a AB InBev propõe um acordo avaliado em 200 milhões de euros por ano (cerca de R$ 1,2 bilhão) — um aumento de 66% em relação ao contrato atual.

A UEFA e a Heineken mantêm parceria desde 1994 e, por mais de 30 anos, associaram suas imagens no principal torneio de clubes da Europa. Agora, com o fim do vínculo em 2026, a AB InBev assume o espaço com o maior investimento já feito por uma marca no segmento de bebidas alcoólicas para o torneio.

Informações do The New York Times indicam que o negócio da AB InBev contou com intermédio exclusivo da Relevent Football Partners. Para quem não sabe, trata-se da agência norte-americana que representa ligas como Bundesliga, La Liga e English Football League.

Presença brasileira em destaque

Com sede na Bélgica, a AB InBev opera no Brasil por meio da Ambev, dona de grandes marcas. Brahma, Stella Artois, Budweiser, Corona e Spaten pertencem à empresa, por exemplo. A grande novidade é que a entrada na Champions League deve reforçar a presença da marca nacional no futebol.