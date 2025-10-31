Ambev encerra hegemonia de quase três décadas da Heineken na UEFA Champions League

Ambev encerra hegemonia de quase três décadas da Heineken na UEFA Champions LeagueNovo acordo visa não só um investimento histórico, como um movimento inédito do novo modelo de gestão da entidade para competição
Pela primeira vez em três décadas, a Champions League terá uma nova patrocinadora no segmento de cervejas. A AB InBev, grupo global que controla a Ambev no Brasil, está em fase final de negociação com a UC3 — joint venture criada pela UEFA em parceria com os grandes europeus — para substituir a Heineken como marca da principal competição a partir da temporada 2027.
O contrato, de acordo com fonte ouvida pela revista Exame, marca o primeiro grande acordo firmado pela UC3 sob o novo modelo de gestão comercial. Com oferta por um vínculo de seis anos, a AB InBev propõe um acordo avaliado em 200 milhões de euros por ano (cerca de R$ 1,2 bilhão) — um aumento de 66% em relação ao contrato atual.
A UEFA e a Heineken mantêm parceria desde 1994 e, por mais de 30 anos, associaram suas imagens no principal torneio de clubes da Europa. Agora, com o fim do vínculo em 2026, a AB InBev assume o espaço com o maior investimento já feito por uma marca no segmento de bebidas alcoólicas para o torneio.
Informações do The New York Times indicam que o negócio da AB InBev contou com intermédio exclusivo da Relevent Football Partners. Para quem não sabe, trata-se da agência norte-americana que representa ligas como Bundesliga, La Liga e English Football League.
Presença brasileira em destaque
Com sede na Bélgica, a AB InBev opera no Brasil por meio da Ambev, dona de grandes marcas. Brahma, Stella Artois, Budweiser, Corona e Spaten pertencem à empresa, por exemplo. A grande novidade é que a entrada na Champions League deve reforçar a presença da marca nacional no futebol.
Embora os rótulos do portfólio ativados para Champions League não tenham sido confirmados, sabe-se que o contrato garante à companhia o direito de usar a marca do torneio em campanhas locais e internacionais.
No Brasil, a Ambev tem longa tradição de patrocínio a clubes, campeonatos e à Seleção Brasileira. Já na escala global, a AB InBev atua como parceira da FIFA desde 1986 e, nesse período, esteve presente em Copas do Mundo, Jogos Olímpicos e Premier League.
Estratégia de crescimento
O novo acordo ocorre em um momento de crescimento expressivo das marcas premium do grupo. Segundo balanço divulgado em 30 de outubro, as vendas das cervejas Stella Artois, Corona e Spaten subiram 15% no último trimestre. A estratégia tem sido diversificar o portfólio e explorar diferentes perfis de consumo, unindo universos da cultura ao esporte.
A associação à Champions atende diretamente a essa diretriz. Trata-se de um território de alta visibilidade, com alcance global e alinhado ao posicionamento de marca premium que a empresa deseja consolidar mundialmente.
Para o Brasil, além do prestígio internacional, a participação abre espaço para novas campanhas integradas com torcedores e parceiros comerciais.
Novo ciclo comercial da UEFA
O contrato entre AB InBev e UC3 é o primeiro grande movimento da nova estrutura comercial da UEFA. A criação da joint venture representa uma tentativa de descentralizar a tomada de decisões comerciais e oferecer aos clubes maior participação na negociação de ativos de marketing.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.