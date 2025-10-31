Agora no Santos, Vojvoda reencontra Fortaleza em duelo direto contra o Z4

Treinador encara o Leão do Pici pela primeira vez como adversário, precisando vencer para afastar o Peixe da zona de rebaixamento

Vojvoda dirigiu o Fortaleza por quatro temporadas e construiu uma trajetória histórica no comando do time cearense. Foram 309 partidas, com 144 vitórias, 77 empates e 88 derrotas, além de cinco títulos conquistados. Foram três Campeonatos Cearenses (2021, 2022 e 2023) e duas Copas do Nordeste (2022 e 2024). O treinador também levou o Leão à final da Copa Sul-Americana de 2023, perdida nos pênaltis para a LDU.

O técnico Juan Pablo Vojvoda terá neste sábado (01/11), às 16h, na Vila Belmiro, um reencontro marcante. Pela primeira vez desde que deixou o Fortaleza, o argentino enfrentará o clube que o projetou no futebol brasileiro, agora no comando do Santos, em duelo crucial na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

Agora no Santos, Vojvoda tenta repetir o sucesso da passagem pelo Pici, mas vive um contexto bem diferente. O Peixe ocupa a 16ª colocação do Brasileirão, com 32 pontos, apenas um acima da zona de rebaixamento. A vitória sobre o Fortaleza pode representar um respiro importante para a equipe, que busca estabilidade sob o comando do argentino.

Santos terá desfalques importantes

Para o confronto, o Santos terá desfalques importantes. Neymar segue fora, ainda em transição física, e o departamento médico mantém cautela para evitar qualquer risco de nova lesão. O lateral Souza cumpre suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos. Em compensação, Vojvoda contará com o retorno de Zé Rafael, que volta após cumprir suspensão.

Por outro lado, o Fortaleza tenta se reerguer sob o comando de Martín Palermo. O Leão vive momento delicado no campeonato, ocupando a 18ª posição, com 27 pontos em 29 jogos. Contudo, a equipe terá os retornos do zagueiro Kuscevic e do atacante Lucero, ambos ausentes na última rodada. Além disso, encara o duelo na Vila Belmiro como decisivo para manter as chances de permanência na Série A.

O reencontro entre Vojvoda e o Fortaleza promete ser carregado de simbolismo. De um lado, o técnico que virou ídolo e tenta reconstruir o Santos. Do outro, um clube que ainda busca reencontrar a força que tinha sob seu comando.