Zico acompanha classificação do Flamengo de maneira inusitada: “Raça, amor e paixão”

O duelo entre argentinos e brasileiros ocorreu já durante o dia no Oriente. Zico foi flagrado em um banco ao lado de um funcionário do Kashima, enquanto a equipe treinava. Com a vaga garantida, o ex-camisa 10 da Gávea brindou no alto de um prédio local e exibiu uma taça de champanhe.

Mesmo no Japão, Zico não deixou de acompanhar o jogo entre Racing e Flamengo que culminou na classificação do Rubro-Negro para final da Libertadores 2025 . Atual diretor técnico do Kashima Antlers (Japão), ídolo da história do clube carioca assistiu à partida pelo celular durante um treino da equipe japonesa, e foi da tensão ao alívio.

“Na hora do jogo, mesma hora do treino. Tenso, depois relaxado. E, à noite, um brinde à classificação para mais uma final. Parabéns ao Flamengo, diretoria, comissão técnica, jogadores e torcedores pela quarta final de Libertadores em sete anos. Isso é raça, amor e paixão”, escreveu Zico.

O Flamengo, assim, chega à uma final de Libertadores pela quinta vez na história, a quarta nas últimas sete temporadas. Afinal, o Rubro-Negro segue vivo na busca pelo tetracampeonato no próximo dia 29 de novembro, em Lima, no Peru. O adversário será Palmeiras ou LDU, que definem a segunda vaga esta noite.

O Flamengo conquistou a Libertadores em 1981, na Era Zico, depois em 2019 (quando venceu o River Plate) e em 2022 (superando o Athletico). A única derrota em finais ocorreu em 2021, diante do Palmeiras. Agora, em sua quinta decisão, o Rubro-Negro, assim, tenta se tornar o primeiro tetracampeão brasileiro da competição.