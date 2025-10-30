Zagueiro colombiano do San Lorenzo entra na mira do Botafogo

Zagueiro colombiano do San Lorenzo entra na mira do BotafogoSegundo portal argentino, Glorioso oferece pagamento à vista de boa parte da quantia por Romaña. Saiba mais detalhes!
Romaña, zagueiro colombiano do San Lorenzo, entrou na mira do Botafogo nesta quinta-feira (30), informa o portal “San Lorenzo Primero”, portal especializado em notícias do clube portenho.
De acordo com a publicação, o Botafogo ofereceria um valor menor do que o San Lorenzo exige para liberar o beque de 27 anos: quatro milhões de dólares (R$ 21,5 milhões). O Glorioso, no entanto, tem uma carta na manga. Este triunfo seria o pagamento à vista de boa parte da quantia.
O alvo do Botafogo é um dos jogadores que acionou o San Lorenzo na Justiça por conta de atrasos salariais. O Ciclón, em seguida, quitou os débitos para que o zagueiro não saísse do clube sem custos. Com contrato até o fim de 2026, Romaña, além do Mais Tradicional, também despertou o interesse de uma franquia dos Estados Unidos.
Na atual temporada, Romaña registra 33 partidas, todas como titular. Ele teve uma assistência.
Para a zaga, o Botafogo tem duas baixas importantes: Bastos volta somente no início de 2026, e Pantaleão tem previsão de retorno para o segundo semestre do ano que vem. À disposição, o técnico Davide Ancelotti conta com David Ricardo, Barboza e Gabriel. Marçal também é frequentemente utilizado no setor. No último jogo, no empate com o Santos em 2 a 2, o técnico italiano testou o volante Newton na retaguarda.
