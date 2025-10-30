Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Zagueiro colombiano do San Lorenzo entra na mira do Botafogo

Segundo portal argentino, Glorioso oferece pagamento à vista de boa parte da quantia por Romaña. Saiba mais detalhes!
Romaña, zagueiro colombiano do San Lorenzo, entrou na mira do Botafogo nesta quinta-feira (30), informa o portal “San Lorenzo Primero”, portal especializado em notícias do clube portenho.

De acordo com a publicação, o Botafogo ofereceria um valor menor do que o San Lorenzo exige para liberar o beque de 27 anos: quatro milhões de dólares (R$ 21,5 milhões). O Glorioso, no entanto, tem uma carta na manga. Este triunfo seria o pagamento à vista de boa parte da quantia.

O alvo do Botafogo é um dos jogadores que acionou o San Lorenzo na Justiça por conta de atrasos salariais. O Ciclón, em seguida, quitou os débitos para que o zagueiro não saísse do clube sem custos. Com contrato até o fim de 2026, Romaña, além do Mais Tradicional, também despertou o interesse de uma franquia dos Estados Unidos.

Na atual temporada, Romaña registra 33 partidas, todas como titular. Ele teve uma assistência.

Para a zaga, o Botafogo tem duas baixas importantes: Bastos volta somente no início de 2026, e Pantaleão tem previsão de retorno para o segundo semestre do ano que vem. À disposição, o técnico Davide Ancelotti conta com David Ricardo, Barboza e Gabriel. Marçal também é frequentemente utilizado no setor. No último jogo, no empate com o Santos em 2 a 2, o técnico italiano testou o volante Newton na retaguarda.

