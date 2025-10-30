Vojvoda faz testes no Santos para duelo contra o Fortaleza

Vojvoda faz testes no Santos para duelo contra o FortalezaTreinador fez alguns testes durante atividade desta quinta-feira e ainda não definiu a escalação para próxima rodada do Brasileirão
O Santos segue preparação para enfrentar o Fortaleza no próximo sábado (1º), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 31ª rodada do Brasileirão. O plantel do Peixe treinou na manhã desta quinta-feira, no CT Rei Pelé.
O técnico Juan Pablo Vojvoda comandou um treino tático, além de trabalhar bolas paradas. Além disso, o comandante realizou testes no time, rodando o elenco durante as atividades, além de testar novas formações. Aliás, contra o Botafogo, na última rodada, surpreendeu ao utilizar três zagueiros no primeiro tempo.
Vojvoda testou Willian Arão como primeiro volante, na vaga de João Schmidt, como ocorreu na derrota para o Vitória, também na Vila Belmiro. No segundo tempo contra o Botafogo, os dois jogadores atuaram juntos.
Outro atleta que vem sendo observado é o meia Victor Hugo, que pode ganhar uma oportunidade como titular, com Barreal mantido no ataque. Assim, Guilherme ficaria no banco.
Zé Rafael volta ao Santos após cumprir suspensão
O treinador ainda terá o treino desta sexta-feira para definir o time do Peixe para enfrentar o Laion. Vojvoda poderá contar com o retorno de Zé Rafael, que cumpriu suspensão na última rodada. Por outro lado, Souza levou o terceiro cartão amarelo e está fora. Dessa maneira, Escobar assume a condição de titular.
Neymar participou de todo o treino físico ao lado dos companheiros. Assim como na última quarta, ele não fez atividade com contato físico. Durante os trabalhos táticos, o camisa 10 ficou na transição para o gramado separado dos demais atletas.
Dessa maneira, o Santos pode ir a campo com a seguinte escalação: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Zé Rafael, Barreal e Rollheiser; Guilherme (Victor Hugo) e Lautaro Díaz.
