Vitão avança na recuperação e pode reforçar o Inter contra o Atlético

Zagueiro treina em separado e será reavaliado nos próximos dias; Colorado busca reação após duas derrotas seguidas no Brasileirão

O camisa 4 se recupera de um estiramento no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, sofrido na derrota para o Bahia, na Arena Fonte Nova, em partida atrasada da 14ª rodada. Na ocasião, o jogador tentou um carrinho para desarmar o adversário e acabou se lesionando.

O zagueiro Vitão deu mais um passo em sua recuperação no Internacional. O defensor realizou atividades em separado no CT Parque Gigante nesta quinta-feira (30), aumentando as chances de voltar a ficar à disposição do técnico Ramón Díaz para o duelo contra o Atlético-MG, no próximo domingo (2), pelo Campeonato Brasileiro.

Porém, apesar da melhora, o Inter mantém cautela no processo de retorno. O defensor passa por avaliações diárias com a comissão técnica, que monitora suas respostas nos testes físicos. Caso Vitão não reúna condições de jogo, Clayton Sampaio e Victor Gabriel disputam a vaga na zaga colorada.

Departamento médico quase vazio

O Internacional, aliás, também se aproxima de esvaziar o departamento médico. O meio-campista Richard está em fase de transição para o campo após sentir um incômodo no quadril e pode ser opção contra o Atlético. Já o uruguaio Alan Rodríguez, com lesão muscular na coxa direita, segue em tratamento, mas já voltou a realizar atividades leves sem bola.

Com duas derrotas consecutivas, para Bahia e Fluminense, o time gaúcho vive um momento de pressão. O Inter ocupa a 15ª posição no Brasileirão, com apenas quatro pontos a mais que o Vitória, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento. A partida contra o Atlético, às 18h30 de domingo, no Beira-Rio, é tratada como um confronto direto na luta contra o descenso.

