Vini Jr responde Flamengo em post alusivo ao namoro com Virginia: “Bom demais”

O Rubro-Negro celebrou a classificação à final da Libertadores, após o empate com o Racing, com um meme da oficialização do romance do astro

Um dos destaques da comemoração da classificação do Flamengo à final da Libertadores não estava nem no Brasil, nem na Argentina, mas na Espanha: Vini Jr. Joia do clube, o astro do Real Madrid entrou na brincadeira do Rubro-Negro com o post de seu namoro com Virginia Fonseca nas redes sociais para celebrar mais uma decisão continental do time de coração.

O Rubro-Negro deu um jeitinho de participar do assunto do momento, o namoro do atacante com Virginia, após a classificação no empate sem gols com o Racing, em Avellaneda. Em uma de suas publicações à celebração pelo feito, o clube fez alusão ao primeiro post do jogador e da empresária como casal.

Vinicius pediu Virginia em namoro na última terça-feira (28), durante uma viagem a Monaco. Na imagem da oficialização, os dois posam abraçados em meio a balões vermelhos, uns escritos “Love (amor)”, e pétalas de rosa em formato de coração. A imagem, aliás, se tornou a segunda mais curtida do Instagram no Brasil em 2025, com mais de 10 milhões de likes.

Ai a comunicação do clube usou a imagem de fundo e colocou o escudo do Flamengo junto à Libertadores para celebrar a vaga na final. O Garoto do Ninho, então, respondeu com bom humor.

“Hahahaha é muito bom ser Flamengo”, escreveu o 7 merengue.