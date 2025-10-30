Vasco ganha “reforço” na venda do potencial construtivo de São Januário

Projeto de lei aprovado nesta quinta-feira dará mais opções de compradores para o Cruz-Maltino, que atualmente possui venda encaminhada / Crédito: Jogada 10

Nesta quinta-feira (30), a Câmara de Vereadores do Rio aprovou um projeto de lei que pode ajudar o Vasco na reforma de São Januário. A proposta legislativa permite a ampliação de shoppings, supermercados e hipermercados da cidade, através da compra de potencial construtivo das chamadas Operações Urbanas Consorciadas. Dessa forma, o estádio vascaíno entra como possibilidade. O projeto de lei, que é de autoria da própria Prefeitura do Rio, ainda vai passar por mais uma votação na Câmara de Vereadores, prevista para a próxima semana. No entanto, o Vasco possui três opções de compra assinadas por empresas incorporadoras que juntas, correspondem a 100% do potencial construtivo de São Januário. Porém, caso haja alguma desistência, o clube terá uma cartela maior de compradores, tornando a venda mais fácil.

Atualmente o Vasco está na fase de diligências com as três empresas que assinaram as opções de compra do potencial construtivo de São Januário. Neste processo é feito uma análise das informações financeiras e de conformidade das partes do negócio, avaliando os riscos antes de fechar a transação. Inclusive, nesta sexta-feira (31), o Vasco tem uma diligência com a Brastinto. A empresa tem uma opção assinada para comprar 30 mil m² do potencial construtivo de São Januário. Ao todo, 280 mil m² do estádio estão disponíveis para a venda. A SOD Capital está disposta a adquirir 220 mil m², enquanto a Tegra quer o restante, 30 mil m². Reforma vai além da venda do potencial construtivo O valor que será arrecadado pelo Vasco através da venda do potencial construtivo gira em torno de R$ 614,5 milhões. Entretanto, a reforma de São Januário ainda não está orçada. Recentemente, a Arena Events+Venues ganhou a concorrência para realizar o projeto financeiro da obra (business plan) e traçar o orçamento.