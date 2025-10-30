Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vasco ganha “reforço” na venda do potencial construtivo de São Januário

Projeto de lei aprovado nesta quinta-feira dará mais opções de compradores para o Cruz-Maltino, que atualmente possui venda encaminhada
Nesta quinta-feira (30), a Câmara de Vereadores do Rio aprovou um projeto de lei que pode ajudar o Vasco na reforma de São Januário. A proposta legislativa permite a ampliação de shoppings, supermercados e hipermercados da cidade, através da compra de potencial construtivo das chamadas Operações Urbanas Consorciadas. Dessa forma, o  estádio vascaíno entra como possibilidade.

O projeto de lei, que é de autoria da própria Prefeitura do Rio, ainda vai passar por mais uma votação na Câmara de Vereadores, prevista para a próxima semana. No entanto, o Vasco possui três opções de compra assinadas por empresas incorporadoras que juntas, correspondem a 100% do potencial construtivo de São Januário. Porém, caso haja alguma desistência, o clube terá uma cartela maior de compradores, tornando a venda mais fácil.

Atualmente o Vasco está na fase de diligências com as três empresas que assinaram as opções de compra do potencial construtivo de São Januário. Neste processo é feito uma análise das informações financeiras e de conformidade das partes do negócio, avaliando os riscos antes de fechar a transação.

Inclusive, nesta sexta-feira (31), o Vasco tem uma diligência com a Brastinto. A empresa tem uma opção assinada para comprar 30 mil m² do potencial construtivo de São Januário. Ao todo, 280 mil m² do estádio estão disponíveis para a venda. A SOD Capital está disposta a adquirir 220 mil m², enquanto a Tegra quer o restante, 30 mil m².

Reforma vai além da venda do potencial construtivo

O valor que será arrecadado pelo Vasco através da venda do potencial construtivo gira em torno de R$ 614,5 milhões. Entretanto, a reforma de São Januário ainda não está orçada. Recentemente, a Arena Events+Venues ganhou a concorrência para realizar o projeto financeiro da obra (business plan) e traçar o orçamento.

O projeto financeiro envolve as estimativas de receitas, sugestão de capacidade ideal e setorização do estádio, de forma a aumentar a rentabilidade. O Vasco ainda tem uma parceira com o Banco Genial para a criação de um Fundo de Investimento Imobiliário, que se encontra na fase de elaboração dos regulamentos. Esse documento vai detalhar todas as regras e características do investimento, processo fundamental para a constituição e o funcionamento do Fundo.

