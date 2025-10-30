Única opção no setor, Mailton terá nova chance de se destacar no São Paulo

Lateral-direito será o único à disposição de Crespo para o duelo contra o Vasco, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro

O São Paulo terá Mailton como titular no duelo do próximo domingo (2), contra o Vasco, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro. O lateral-direito é o único da posição à disposição do técnico Hernán Crespo. Isso porque Cédric Soares segue em recuperação de uma fratura no dedo do pé direito, enquanto Maik cumpre suspensão automática por acúmulo de cartões amarelos.

Contratado na última janela de transferências para ser uma alternativa a Cédric, Mailton chegou ao Morumbi com boa expectativa, após se destacar pela Chapecoense na Série B. No entanto, ainda não conseguiu se firmar na equipe. Em oito partidas pelo Tricolor, o jogador soma seis derrotas e duas vitórias, sendo titular apenas duas vezes, contra Santos e Grêmio. Aliás, ambos os jogos terminaram com derrotas.