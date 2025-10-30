Única opção no setor, Mailton terá nova chance de se destacar no São Paulo

Única opção no setor, Mailton terá nova chance de se destacar no São PauloLateral-direito será o único à disposição de Crespo para o duelo contra o Vasco, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro
O São Paulo terá Mailton como titular no duelo do próximo domingo (2), contra o Vasco, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro. O lateral-direito é o único da posição à disposição do técnico Hernán Crespo. Isso porque Cédric Soares segue em recuperação de uma fratura no dedo do pé direito, enquanto Maik cumpre suspensão automática por acúmulo de cartões amarelos.
Contratado na última janela de transferências para ser uma alternativa a Cédric, Mailton chegou ao Morumbi com boa expectativa, após se destacar pela Chapecoense na Série B. No entanto, ainda não conseguiu se firmar na equipe. Em oito partidas pelo Tricolor, o jogador soma seis derrotas e duas vitórias, sendo titular apenas duas vezes, contra Santos e Grêmio. Aliás, ambos os jogos terminaram com derrotas.
Mesmo com números modestos, o confronto com o Vasco representa uma nova oportunidade para o lateral mostrar que pode brigar por espaço no elenco são-paulino. No primeiro semestre, pela Chapecoense, Mailton foi um dos destaques ofensivos da equipe, participando de 16 gols na temporada, entre assistências e bolas na rede.
Com o São Paulo pressionado por resultados e buscando reação no Brasileirão, o desempenho de Mailton pode ser decisivo não apenas para o duelo no Rio de Janeiro, mas também para o futuro do jogador no elenco comandado por Crespo.
