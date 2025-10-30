Sporting x Alverca: onde assistir, escalações e arbitragem

Sporting x Alverca: onde assistir, escalações e arbitragemTimes se enfrentam em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Português 2025/26
As emoções do Campeonato Português 2025/26 estão de volta. Nesta sexta-feira (31), Sporting e Alverca se enfrentam às 17h15 (de Brasília), no Estádio José Alvalade, em Lisboa, na partida de abertura da 10ª rodada da competição. As equipes voltam a se enfrentar após uma goleada do Leão nas quartas de final da Taça da Liga.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).
Como chega o Sporting
O Leão atravessa uma grande fase e está na vice-liderança do Campeonato Português com 22 pontos, somente três a menos que o líder Porto. O Sporting vem de uma vitória por 5 a 1 sobre o próprio Alverca, nas quartas de final da Taça da Liga, além de bater o Tondela por 3 a 0 na 9ª rodada do Português.
