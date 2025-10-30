Sporting x Alverca: onde assistir, escalações e arbitragem

As emoções do Campeonato Português 2025/26 estão de volta. Nesta sexta-feira (31), Sporting e Alverca se enfrentam às 17h15 (de Brasília), no Estádio José Alvalade, em Lisboa, na partida de abertura da 10ª rodada da competição. As equipes voltam a se enfrentar após uma goleada do Leão nas quartas de final da Taça da Liga.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).