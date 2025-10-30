Sem zaga titular, Cruzeiro pode escalar zagueiro que não joga há cinco meses

Jonathan Jesus deve ter uma das vagas, já que é o substituto imediato para qualquer ausência na zaga. Ele atuou em 27 partidas na temporada, fez um gol e deu uma assistência. João Marcelo também entrou recentemente em dois jogos, mas não completa 90 minutos desde janeiro, quando sofreu grave lesão no joelho. Ele tem quatro jogos na temporada.

Além das três opções, Leonardo Jardim pode improvisar o lateral-esquerdo Kauã Prates, de 17 anos. Apesar dele nunca ter atuado nesta função com Leonardo Jardim, o jogador foi titular como zagueiro da seleção sub-17 no Sul-Americano, no primeiro semestre.

O Cruzeiro enfrenta o Vitória buscando uma vitória para continuar na briga pelo título. Na reta final da competição, a Raposa soma 57 pontos e está na terceira posição. Palmeiras e Flamengo, líder e vice-líder, respectivamente, somam 62 e 61. No entanto, ambas as equipes possuem um jogo a menos que o clube mineiro.