Sem zaga titular, Cruzeiro pode escalar zagueiro que não joga há cinco meses

Sem zaga titular, Cruzeiro pode escalar zagueiro que não joga há cinco mesesFabrício Bruno e Villalba vão desfalcar Raposa por conta de suspensão; João Marcelo, Jonathan Jesus e Mateo Gamarra são opções
O técnico Leonardo Jardim tem um problema na defesa do Cruzeiro para a partida contra o Vitória, no sábado (1), pela 31° rodada do Campeonato Brasileiro. Afinal, seus dois zagueiros titulares serão desfalques no jogo.
Fabrício Bruno e Lucas Villalba vão cumprir suspensão automática. Dessa forma, o treinador provavelmente vai ter uma dupla inédita na posição. Além de João Marcelo e Jonathan Jesus, Mateo Gamarra pode reaparecer no time depois de mais de cinco meses. O paraguaio tem somente cinco jogos disputados com a camisa da Raposa, sendo que o último foi em maio, na Sul-Americana, quando Leonardo Jardim escalou time reserva.
Jonathan Jesus deve ter uma das vagas, já que é o substituto imediato para qualquer ausência na zaga. Ele atuou em 27 partidas na temporada, fez um gol e deu uma assistência. João Marcelo também entrou recentemente em dois jogos, mas não completa 90 minutos desde janeiro, quando sofreu grave lesão no joelho. Ele tem quatro jogos na temporada.
Além das três opções, Leonardo Jardim pode improvisar o lateral-esquerdo Kauã Prates, de 17 anos. Apesar dele nunca ter atuado nesta função com Leonardo Jardim, o jogador foi titular como zagueiro da seleção sub-17 no Sul-Americano, no primeiro semestre.
O Cruzeiro enfrenta o Vitória buscando uma vitória para continuar na briga pelo título. Na reta final da competição, a Raposa soma 57 pontos e está na terceira posição. Palmeiras e Flamengo, líder e vice-líder, respectivamente, somam 62 e 61. No entanto, ambas as equipes possuem um jogo a menos que o clube mineiro.